En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد/ مردم هم تعجب می‌کنند؛ اما از چیزهای دیگر

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: در برخی سفرها دچار تردید می‌شویم که آیا مقصد پرواز همان‌جایی است که اعلام شده است یا خیر؛ چرا که با دیدن وضعیت ظاهری افراد شک می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۹۱
| |
1104 بازدید
|
۳
نب

مهدی محمدی کلاسر *- آقای نیکزاد را سالهاست که  می‌شناسم. از آن روزِ اردبیل، از همان بقعه‌ی شیخ‌صفی که بویِ تاریخ می‌داد و سنگ‌هایِ کهنه‌اش، زیرِ پایِ کارگرانِ مرمت، غبارِ قرن‌ها را به آسمان می‌فرستادند. آن روز، مدیرکلِ مسکن بود، اما در همان نگاهِ اول، آدم می‌فهمید که این مرد، از این جایگاه، بزرگ‌تر است. منِ خبرنگار، که چشمم به جزئیاتِ رفتار و گفتار تیز شده، دیدم که سطحِ کار و تیپ رفتاری‌اش، و شیوه‌ی برخوردش، یک سر و گردن از مدیرانِ تراز استانی بالاتر است. با خود گفتم: این مرد، به جایی می‌رسد. و رسید. اما....

اما امروز، با حسرتی عجیب، می‌پرسم: آن نیکزادِ اردبیل، کجاست؟ همان که در مصاحبه، وقتی داشت پاسخ اظهارات رئیسِ سازمانِ ایرانگردی و  جهانگردی استان را می‌داد، اما با همان منشِ معروفش گفت: «مبادا بنویسید در پاسخ به فلانی. شأنِ من، پاسخ به هر حرفی نیست. من حرفِ خودم را می‌زنم.» و چیزی فراتر از اینها می‌نمود. کاش، کاش همان نیکزاد، هنوز همان حرفِ خودش را می‌زد. اگر همان بود، داستانِ برخورد پسرش با پلیس راهور، به  دوربین‌هایی که یک‌دفعه کور شدند، نمی‌رسید. طورِ دیگری رقم می‌خورد.و حالا می‌گویند حادثه در هیچ دوربینی ثبت نشده. در میدانِ ونکِ تهران، که مگر خلوت‌ترین جایِ شهر است؟

***

ما بدون سوار شدن بر هواپیما تغییرات را می‌بینیم

بگذریم... بیاییم سراغِ اظهاراتِ تازه‌شان. راستش، حرف‌هایشان چندان هم تازه نیست. او می‌گوید در برخی سفرها دچار تردید می‌شویم که آیا مقصد پرواز همان‌جایی است که اعلام شده است یا خیر؛ چرا که با دیدن وضعیت ظاهری افراد شک می‌کنیم. ایشان احتمالا درست می‌گویند. اما ما، که در همین کوچه‌پس‌کوچه‌هایِ شهر خودمان هر روز راه می‌رویم، شهری می‌بینیم که انگار غریبش شده‌ایم. همه چیز فرق کرده است. یک مغازه، یک جنس، دو قیمت. در یک مکان و در یک زمان و در یک مغازه. مگر می‌شود این تغییر سریع و لحظه‌ای. یا پدری که هر چه بیشتر کار می‌کند، عقب‌تر می‌افتد. خطِ پایان، هر روز دورتر می‌شود. می‌دوند اما به جایِ رسیدن، از هدف فاصله می‌گیرند.

یا یک کارمندِ متخصص، با بیست سال سابقه، با همۀ آن رتبه‌ها و سمتها و پیشرفت‌هایِ حرفه‌ای، امروز پنجاه دلار کمتر از اولین حقوقِ ماهِ اولِ کارش می‌گیرد؟ این را چه کسی باید باور کند؟ او پس از سفر با هاپیما و در شهر مقصد تغییرات را متوجه می‌شود و ما در مبدا بی ان که سفر کنیم شاهد عجیب‌ترین تغییراتیم. در مقصد، نگرانِ روسریِ زنان است، اما ما در مبدأ،  سرخورده  «توسری».

آقای نیکزاد، از همان روزِ مدیرکلی تا امروز که انواع پست ها و سمت ها را گرفته‌اید و تحوبل داده‌اید، حساب کنید با اعداد و ارقام چه کرده‌اید. با پول ملی چه کرده‌اید. طبقه‌ی متوسط را ببینید که چگونه روزبه‌روز فقیرتر شد. یارانه‌ای که می‌دهیم، که هیچ، کالابرگش هم حالا به نیم‌کیلو چایِ خشک  نمی‌ارزد. و این فقر و این فقیرتر شدن، چنان تلخ است که گاه به کفر می‌کشد؛ حجاب که در برابرِ آن، هیچ است.

***

درد در روسری نیست، در سر است

آقای نیکزاد، اگر درد را خوب می‌شناختید، می‌فهمیدید که درد، در روسری نیست؛ درد در «سر» است. باید سری مانده باشد که به روسری هم برسیم. من شهروند ابتدا باید بودنم و نفس کشیدنم و ارزش داشتنم برایم مسجل باشد که بعدش به چیزهای دیگر برسم. 

 پیامبرِ ما، در میانِ نماز، صدایِ گریۀ نوزادی را شنید و نماز را کوتاه کرد تا مادر به دادِ بچه برسد. اگر بعضی از همین آقایانِ امروز، در آن نمازِ جماعت بودند، چه بسا توئیت می‌زدند که چرا آیینِ خدا را به پایِ یک بچه سبک گرفتی؟ اما پیامبر، حتی آن نوزاد را یک انسانِ کامل می‌دید که نماز طولانی، مبادا نوزاد را از طعامش محروم نکند.؛ و یک مادر را ارزش می دانست و ارزش می داد. نماز را تندتر خواند تا مادر را از دلهره نجات داد. اینها ارزش‌هایِ اولیه‌اند؛ همانهایی که اگر فراموششان کنید، ناگهان شهری غریبه را خواهیم یافت یا مردمانی که غریبه‌ترند. آن وقت شما در این شهر هیچ کس را نخواهی شناخت.  اما پیامبر(ص) آن زن را دید و آن کودک را هم. و همین واقعه آنچنان اهمیت دارد که از لابلای تاریخ، به دست امروز هم رسیده و ماندگار شده است.

***

حجاب، ابتدا  در نگاه ماست 

اما حجاب، پیش از آنکه در روسریِ زن باشد، باید در چشمِ مرد باشد. و حجاب اساسا برای زن و مرد است. و  ابتدا در چشم های ماست. تا چشم تربیت نشود و عفیف نباشد، حرصِ آن، با پوشیده‌ترینِ جنس مقابل هم تحریک می‌شود. در کوچه و خیابان، مردان و زنانی هستند که اصلاً نمی‌بینند مویِ چه کسی باز است یا آستینِ چه کسی کوتاه؛ چشم‌هایشان عفیف می‌بینند.

شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد/ بله آقای نماینده؛ عجیب است این همه تغییر

علاوه بر این در این روزگار بسیاری از همین مردم اصلا چشم‌شان دنبال چیزی است که سخت می‌یابند یا نمی‌یابند؛ دنبال یک روز خوش و روزی خوشگوار.  آنها دغدغه‌ی بزرگ‌تری دارند: دغدغه‌ی نانی که ته‌شان کشیده، دغدغه‌ی یک روز بدون شرمندگی از خانواده و دغدغه بودن.

***

جنگ، مساله است یا موتورسواری زنان؟!

و حرفِ آخر... لطفا  به روزهایِ پیش از جنگ برگردید. آن روزها، دغدغه‌مان موتورسواری زنان بود و ماهواره و ویدئو و فیلترینگ. امروز، دغدغه‌مان ویرانی و آوارگی و سوگِ عزیزان است. چه کوچک و بی‌اهمیت‌اند آن مسائل در برابرِ این همه خون و خاکستر. حال همه‌ی ما می‌گوییم: کاش دغدغه‌هایمان همان‌ها بود و جنگ نبود، اما افسوس که آن دغدغه‌هایِ کوچک، را مدام مساله کردیم و تبدیلش کردیم به معضل. اینها وقتی در روحِ ما خانه می‌کنند، با بهانه‌هایِ دیگر می‌آمیزند، ریشه می‌دوانند و دشمن هم که همواره مترصد لحظه‌هاست.  تبدیل به جنگ‌هایِ بزرگ می‌شوند؛ و ما همچنان در آتشِ همان جنگ‌ می‌سوزیم. ببینید موتورسواری زنان در برابر جنگ چقدر نامساله است. چقدر می‌شود راحت حل و فصلش کرد و یا حتی از آن گذشت و مساله‌اش نکرد.

پس بگذارید مسائلِ کوچک، همانقدر کوچک بمانند؛ به راحتی حلشان کنید یا اصلاً مسئله‌شان نکنید. بسیاری از مشکلاتِ ما، نامسئله‌هایی هستند که خودمان بزرگشان کردیم و حالا در حلشان درمانده‌ایم.

***

اینها واکنش است

لطفاً این حرفها را تمامش کنید. چرا که این را هم می‌دانید: این روزها کم‌حجابی و بی‌حجابی، ریشه‌اش عکس‌العملِ جامعه به رفتارِ مسئولان است. هیچ‌کس از عفت گریزان نیست؛ یک  جای کار چنان می لنگد که اینها می‌شود واکنش. و گرنه رضاخان از همین مردم خواست کشف حجاب کند، نتوانست. 
*دبیرسرویس اجتماعی تابناک

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی نیکزاد حجاب و عفاف نماینده اردبیل نماینده مجلس مهدی محمدی کلاسر تورم و گرانی جنگ اظهارات جنجالی پسر علی نیکزاد
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شعر جدید روزنامه نگار ایرانی علیه جنگ و تجاوز اسرائیل/ مادرم گفت...+فیلم
وطن‌پرستی؛ سفره‌ای که همدیگر را می‌بلعیم!
قول نیکزاد برای همکاری مجلس با دولت چهاردهم
هشدار به رئیس‌جمهور: بیان مشکلات دردی از مردم دوا نمی‌کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
1
1
پاسخ
بیخیال بی حجابی تدریجی ایجاد شده مثل بقیه کشورهای دنیا اروپا 70 سال پیش پوشش اینطور نبوده که کم کم جا انداختن برهنگی و ابن مدل لباسا رو ایرانم همینه
کمی خود مردم رو حداقل مسئول پوشش خودشون بودنید دیگه همه چی رو نندازید طرف مسئولان و اینکه این پوشش واکنش مردم است به نمی دونم وضع جامعه و مسئولان
طرف وضعش توپه هیچ مشکلی نداره ولی بی حجاب میاد بیرون منظور بی روسری نستا این روزا بی روسریخودش حجاب حساب میشه کلا نیمه برهنه میان بیرون مشکل اقتصادی و.. هم ندارند
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
7
پاسخ
بعد از مدت ها یک مقاله منطقی که منعکس کننده نظر غالب جامعه است را در تابناک خواندم. عالی بود
حیسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
آخر مغالطه بود متنتون یعنی نمی شود حکم خدا رو پیگری کرد و پیگیر حقوق مردم را هم نمود نمی شود هم مدعای معیشت را داشت هم حکم حجاب را پیامبر نماز را کوتاه کرد چه ربطی به برهنگی دارد. چشم را باید پاک کرد؟ لیوان شما رو پر آب و لجن بکنند بعد به تاکید کنند شما فقط آب تمیزش رو بخور.
آخرین اخبار
دیدار سه جانبه سران روسیه، آمریکا و چین!
برای خدادادی که ای کاش «عزیز» نمی‌شد؛ این خطاداد این خطاداد
شات‌گان سی‌زد کانواسبک؛ گزینه‌ای اقتصادی برای شکار پرندگان
قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار امروز 15 شهریور
شباهت و تفاوت ما با علی نیکزاد/ مردم هم تعجب می‌کنند؛ اما از چیزهای دیگر
قالیباف: قواعد بازی برای آمریکایی‌ها عوض شد
هشدار برای تهرانی‌ها
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 15 شهریور
برخورد جدی تراکتور با امید عالیشاه
افزایش کیفیت مدالی ایران در بازی‌های جهانی عشایر
جنگ پنهان آمریکا و چین بر سر کابل‌های اینترنت زیر دریا
لبنان؛ روایتی که مقصرسازان داخلی نمی‌خواهند ببینند / مقصر چه کسی است تصمیم ایران یا واقعیت میدان؟
ثبات ورق گرم در بورس کالا/ التهاب در محصولات نهایی!
آقای روحانی! چه کسی جنگ را شروع کرد؟ / نباید دفاع از کشور را به رفراندوم گذاشت
شکستن محاصره دریایی نیازمند تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری است / بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد می‌تواند راهگشا باشد
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ Comment)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۵ Comment)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ Comment)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۴ Comment)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ Comment)
ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال/ اهداف قطعنامه احتمالی با وجود فعال شدن «اسنپ بک»  (۷۴ Comment)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۴ Comment)
فحاشی خداداد به «این فوتبال» و فریادهایی با الفاظ رکیک داخل پرانتز؛ امان از عزیزی‌هایی که عزیز نیستند!  (۷۳ Comment)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۸ Comment)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ Comment)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ Comment)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ Comment)
ویدیوی تکان دهنده از سطح سواد در صداوسیما  (۴۶ Comment)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۶ Comment)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ Comment)
tabnak.ir/005qPD
tabnak.ir/005qPD