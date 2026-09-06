شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۱ اعلام کرد : نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد (شناور مدیریت پذیر از راه دور) ارتش تروریستی امریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت مورد حمله قرار داد.

این اطلاعیه افزود؛ با تفضل و عنایت خداوند قادر و منتقم، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن زیر نظر دلاور مردان و جان برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارداشته و با قاطعیت مورد حمله قرار خواهد گرفت.

این اطلاعیه ادامه داد: تنگه هرمز،این آبراه راهبردی، تحت مدیریت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و با هر حرکت از سوی دشمن کودک کش برخورد قاطع خواهد شد.

در این اطلاعیه آمده است : امریکای متجاوز باید بداند راهی جز ترک منطقه و دست کشیدن از شرارت ندارد.

