کالابرگ ۳ گروه شارژ شد
لیست خانوارهایی که کالابرگشان شارژ میشود منتشر شد؛ بنابراین؛ سه گروه از خانوارها از این پس مشمول شارژ کالابرگ خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۳| |
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به گزارش تابناک؛ اعتبار کالابرگ سه گروه از خانوارها شارژ شد.
بنا بر این گزارش، این مرحله شامل سرپرستان خانواری است که رقم پایانی کد ملی آنها «۰»، «۱» و «۲» است.
همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانوادههای نیروهای مسلح نیز در این دوره مشمول دریافت اعتبار شدهاند. مشمولین این طرح میتوانند برای اطلاع از میزان اعتبار تخصیصیافته، وضعیت حساب خود را بررسی کنند.
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