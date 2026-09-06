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کالابرگ ۳ گروه شارژ شد

لیست خانوار‌هایی که کالابرگشان شارژ می‌شود منتشر شد؛ بنابراین؛ سه گروه از خانوارها از این پس مشمول شارژ کالابرگ خواهند بود.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۳
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کالابرگ

به گزارش تابناک؛ اعتبار کالابرگ سه گروه از خانوارها شارژ شد. 

بنا بر این گزارش، این مرحله شامل سرپرستان خانواری است که رقم پایانی کد ملی آن‌ها «۰»، «۱» و «۲» است. 

همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانواده‌های نیروهای مسلح نیز در این دوره مشمول دریافت اعتبار شده‌اند. مشمولین این طرح می‌توانند برای اطلاع از میزان اعتبار تخصیص‌یافته، وضعیت حساب خود را بررسی کنند.

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