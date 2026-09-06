کالابرگ ۳ گروه شارژ شد

به گزارش تابناک؛ اعتبار کالابرگ سه گروه از خانوارها شارژ شد.

بنا بر این گزارش، این مرحله شامل سرپرستان خانواری است که رقم پایانی کد ملی آن‌ها «۰»، «۱» و «۲» است.

همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانواده‌های نیروهای مسلح نیز در این دوره مشمول دریافت اعتبار شده‌اند. مشمولین این طرح می‌توانند برای اطلاع از میزان اعتبار تخصیص‌یافته، وضعیت حساب خود را بررسی کنند.