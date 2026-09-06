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پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی

سپاه در بیانیه ای اعلام کرد: با شلیک چند موشک بالستیک، یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی را آماج گرفته و این دو شناور پس از خسارات وارده از منطقه درگیری عقب‌نشینی کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۷۰
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پاسخ سهمگین سپاه به محاصره دریایی کشتی‌های ایرانی

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

امت مبعوث شده ایران اسلامی؛

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با چند فروند موشک بالستیک، ناو هواپیمابر و یک ناوشکن ارتش کودک کش متجاوز آمریکا که برای کشتی های ایرانی مزاحمت ایجاد کرده و در محاصره دریایی شرکت داشتند مورد حمله قرار داد.

این دو شناور جنگی پس از وارد شدن خسارت و ترس از حمله مجدد، مجبور به فرار از منطقه درگیری شدند.

دشمن متجاوز که سال ها با غرور کاذب و ادعاهای پوشالی در منطقه جولان می داد، امروز ناچار به اعتراف رسمی شد که دو ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار گرفت.

اعتراف سنتکام مبنی بر تائید این عملیات سند زنده ای از شکست راهبردی دشمن و اثبات قدرت تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح ج‌.ا.ا مصمم و قاطعانه از کیان ایران اسلامی دفاع می کنند.

حضور پر شکوه امت اسلامی در صحنه و نبرد بی امان رزمندگان غیور اسلامی دشمن را از دستیابی به اهداف پلیدش باز می دارد.

در صورت ادامه اقدامات خصمانه و متجاوزانه، رژیم آمریکا باید منتظر پاسخ های سهمگین نیرو های مسلح ج.ا.ا باشد. ما قوی تر از همیشه ایستاده‌ایم. پیروزی از آن ملت مقاوم ایران اسلامی است و شکست و پشیمانی، سرنوشت قطعی متجاوزان است.

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