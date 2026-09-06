گفتگوی عراقچی با وزرای امورخارجه عربستان وترکیه

شامگاه دیشب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تلفنی با وزرای خارجه عربستان و ترکیه، درباره ثبات منطقه و رفع ناامنی‌های تحمیلی آمریکا در تنگه هرمز گفتگو کرد.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با فیصل بن فرحان و هاکان فیدان وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه، در خصوص موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه ای و آخرین روند تلاش های دیپلماتیک با هدف برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه امریکا گفتگو و رایزنی کردند.