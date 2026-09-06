گفتگوی عراقچی با وزرای امورخارجه عربستان وترکیه
شامگاه دیشب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تلفنی با وزرای خارجه عربستان و ترکیه، درباره ثبات منطقه و رفع ناامنیهای تحمیلی آمریکا در تنگه هرمز گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۶۹| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، شامگاه شنبه در تماسهای تلفنی جداگانه با فیصل بن فرحان و هاکان فیدان وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه، در خصوص موضوعات دوجانبه و تحولات منطقه ای و آخرین روند تلاش های دیپلماتیک با هدف برقراری ثبات در منطقه و رفع ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز ناشی از اقدامات تجاوزکارانه امریکا گفتگو و رایزنی کردند.
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