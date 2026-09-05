عکس | تصاویر هولناک از حادثه انفجار مرگبار تانکر سوخت
عصر امروز در مسیر پلیس راه همدان ـ سنندج، در پی نقص فنی یک تانکر سوخت و انفجار مهیب موجب وقوع آتش سوزی مهیب میشود.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۵۹| |
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به گزارش تابناک، عصر امروز در مسیر پلیس راه همدان ـ سنندج، نقص فنی یک تانکر سوخت و انفجار مهیب آتش سوزی شدید در پی داشت و این آتش به سرعت به خودروهای دیگر سرایت یافته و باعث جان باختن ۱۱ نفر از هموطنان و زخمی شدن ۶ تن دیگر شد.
درپی این حادثه دلخراش، استاندار کردستان دو روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد.
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