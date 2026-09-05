عکس | تصاویر هولناک از حادثه انفجار مرگبار تانکر سوخت

به گزارش تابناک، عصر امروز در مسیر پلیس راه همدان ـ سنندج، نقص فنی یک تانکر سوخت و انفجار مهیب آتش سوزی شدید در پی داشت و این آتش به سرعت به خودرو‌های دیگر سرایت یافته و باعث جان باختن ۱۱ نفر از هموطنان و زخمی شدن ۶ تن دیگر شد.

درپی این حادثه دلخراش، استاندار کردستان دو روز عزای عمومی در این استان اعلام کرد.