اعلام دو روز عزای عمومی در کردستان
در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیسراه سنندج ـ همدان که تاکنون منجر به جان باختن ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر شده است، استاندار کردستان، ۲ روز عزای عمومی در استان اعلام کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، آرش زرهتن لهونی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانوادههای داغدار این حادثه و مردم شریف استان، برای جانباختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.
وی ادامه داد: این حادثه تلخ موجب تأثر و اندوه عمیق مردم استان کردستان شده است و ۲ روز عزای عمومی اعلام می شود.
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