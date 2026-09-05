اعلام دو روز عزای عمومی در کردستان

در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیس‌راه سنندج ـ همدان که تاکنون منجر به جان‌ باختن ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر شده است، استاندار کردستان، ۲ روز عزای عمومی در استان اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، آرش زره‌تن لهونی ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این حادثه و مردم شریف استان، برای جان‌باختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

‌

وی ادامه داد: این حادثه تلخ موجب تأثر و اندوه عمیق مردم استان کردستان شده است و ۲ روز عزای عمومی اعلام می شود.



