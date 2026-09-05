کشف گردنبند ۵۰۰۰ ساله از جنس دندان
به گزارش تابناک، باستانشناسانی که در حال کاوش یک تپه خاکسپاری ماقبل تاریخ در نزدیکی «وروتسواف» بودند، یک گردنبند خارقالعاده ساختهشده از ۴۲ دندان را در کنار اسکلت یک مرد بالغ، سلاحهای سنگی و بقایای جمجمه انسان کشف کردهاند.
این گور، که در نزدیکی «ژوراوینا» کشف شده، در بررسیهای اولیه قدمت آن ۲۹۰۰ پیش از میلاد تاریخگذاری شده است که به عبارتی دیگر میتوان گفت تقریبا ۵۰۰۰ سال قدمت دارد.
محققان میگویند این یکی از نخستین تپههای خاکسپاری با این قدمت است که در منطقه «وروتسواف» شناسایی شده است.
در مرکز اصلی این اکتشاف، گردنبندی متشکل از ۴۲ دندان تکریشهای، شامل دندانهای پیشین و نیش است. دندانها بهطور عمدی سوراخ شدهاند و به نظر میرسد که بههم رشته شده بودند.
به گفته دکتر «پاوئو دابرووسکی»، مردمشناس و کالبدشناس دانشگاه علوم پزشکی وروتسواف، این دندانها به پستانداران بزرگ تعلق داشتند و ممکن است شامل نمونههایی از گوشتخوارانی چون گرگها و همچنین گوزن یا یک خرس جوان باشند. محققان هنوز این احتمال را رد نکردهاند که ممکن است برخی از آنها دندانهای انسان باشند.
به گفته باستانشناسان، چندین مهره استخوانی و کهربایی نیز در کنار گردنبند کشف شده است.
قرار است محققان دندانها را از نظر ژنتیکی بررسی کنند تا مشخص شود به چه گونهای از موجودات تعلق دارند.
با این حال گردنبند تنها شیء قابلتوجه درون تپه نبود. باستانشناسان در عمق بیشتری در این گور، اسکلت یک مرد بالغ را به همراه دو ابزار سنگی را کشف کردند که بهعنوان یک سرنیزه کوچک و نوعی چاقوی سنگی توصیف شدهاند. یک تبر سنگی نیز در کنار بقایای مرد پیدا شد.
محققان میگویند در تبر نشانههایی از استفاده دیده میشود و به نظر میرسد بیشتر از آنکه یک هدیه تشریفاتی خاکسپاری باشد، یک سلاح کاربردی بوده است.
ترکیب سلاحها و گردنبند، محققان را بر آن داشته است که این احتمال را مطرح کنند شاید مرد، جایگاه مهمی در جامعه خود داشته است.
این امکان وجود دارد که باستانشناسان گور یک جنگجو یا شکارچی را کشف کرده باشند، اما به دلیل وجود این گردنبند، این فرض نیز مطرح شده که آن مرد احتمالا شخص مهمی بوده است؛ برای مثال، رهبر یک قبیله خانوادگی.
تعبیر دیگری که توسط باستانشناسان مطرح شده این است که متوفی میتوانسته است بزرگخاندان یک گروه خانوادگی گسترده باشد.
منبع: ایسنا