کورسوی امید برای صلح درپی دیدار پوتین با نمایندگان ترامپ

نمایندگان آمریکا روز شنبه به‌منظور حل‌و‌فصل جنگ اوکراین به دیدار رئیس‌جمهور روسیه ولادیمر پوتین رفتند، در حالی که پوتین در این دیدار مسیرِ صلح را «راهی دشوار» خطاب کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین امروز میزبان نمایندگان رئیس‌جمهور آمریکا استیو ویتکاف و جرد کوشنر در کرملین بود.

بنا بر این گزارش، این دیدار هشتمین ملاقات رودرروی پوتین با ویتکاف و سومین مذاکراتِ داماد ترامپ با رئیس‌جمهور روسیه درباره مناقشه اوکراین به شمار می‌رود.

این دیدار در حالی انجام شده که دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی مدعی بود که در صورت بازگشت به کاخ سفید می‌تواند در عرض «یک‌شبانه‌روز» به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد، اما اکنون بیش از یک سال و نیم از دور دومِ ریاست‌جمهوری او می‌گذرد.

یک روز پیش دونالد ترامپ ابراز اطمینان کرد که اقدامات واشنگتن می‌تواند به حل مناقشه اوکراین کمک کند. با این حال او تأیید نکرد که فرستادگانش پیشنهاد جدیدی به مسکو ارائه دهند و در پاسخ به این سؤال گفت: «نه، آن‌ها پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ با خود می‌آورند.»

حال، ولادیمیر پوتین در دیدار با ویتکاف و کوشنر اگرچه از تلاش‌های ترامپ برای میانجی‌گری سخن گفت، اما تأکید کرد که او ممکن است «راه دشواری» برای پایان دادن به جنگ در پیش داشته باشد.