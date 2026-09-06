قیمه رشتی؛ طعمی از شمال در خانه شما

قیمه رشتی نوعی غذای سنتی و اصیل گیلانی است که از ترکیب لپه با گوشت چرخ شده و دورچین بادمجان و سیب زمینی تهیه می‌شود.

غذا‌های سنتی نشان دهنده فرهنگ و آداب و رسوم خاص هر منطقه‌ای هستند. خطه شمال ایران با نعمت‌های فراوان دارای متنوع‌ترین و بیش‌ترین نوع غذاست که بسیار خوشمزه، پر طرفدار و مقوی هستند. در این میان غذا‌های گیلانی گل سرسبد غذا‌های شمالی است و دارای تنوع بسیار در طعم، مزه و رنگ و لعاب است. همین چند سال پیش بود که نام شهر رشت با عنوان شهر خلاق غذا ثبت جهانی شد.

به گزارش تابناک؛ گیلانی‌ها خورشت‌های بسیار متنوعی دارند که معمولا با گردو، رب انار، بادمجان و سبزی‌های معطر و جذاب شمالی تهیه می‌شوند. قیمه رشتی نوعی غذای خوشمزه و مشهور رشتی است که از ترکیب لپه با گوشت چرخ شده و دورچین بادمجان و سیب زمینی سرخ شده تهیه می‌شود و بسیار خوشمزه و مجلسی است. اگر دوست دارید این خورش خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه قیمه رشتی همراه ما باشید.

مواد لازم برای پخت قیمه رشتی

گوشت چرخ کرده: ۳۰۰ گرم

لپه: ۱ پیمانه

پیاز بزرگ: ۲ عدد

رب انار: ۱ قاشق غذاخوری

رب گوجه فرنگی: ۱ قاشق غذاخوری

لیمو عمانی: ۴ عدد

چوب دارچین: ۱ عدد

نمک، زردچوبه و فلفل سیاه: به میزان لازم

روغن: به میزان لازم

سیب زمینی سرخ کرده: به میزان دلخواه

بادمجان سرخ کرده: به میزان دلخواه

طرز تهیه قیمه رشتی

لپه را از شب قبل خیس کنید و بگذارید نیم‌پز شود. پیاز‌ها را پوست بگیرید و به صورت خیلی ریز و نگینی خرد کنید. پیاز‌های خرد شده را همراه با مقداری روغن داخل یک قابلمه مناسب بریزید و روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا کم کم نرم و طلایی شود.

حالا گوشت چرخ شده را اضافه کنید. کمی نمک، زردچوبه و فلفل سیاه بریزید و گوشت و پیاز را یکی دو دقیقه تفت بدهید. در مرحله بعد لپه آبکش شده را اضافه کنید و یک دقیقه با گوشت و پیاز تفت بدهید.

سپس رب انار و رب گوجه را اضافه کنید و یک دقیقه دیگر همراه با مواد هم بزنید. حالا چوب دارچین را داخل مواد بیندازید و حدودا ۲ لیوان آب جوش اضافه کنید.

درب قابلمه را ببندید و حرارت را کم کنید تا خورش کم کم بپزد و به روغن بیفتد.

بعد از حدود ۲ ساعت که خورش جا افتاد، می‌توانید آن را داخل ظرف سرو بکشید و سیب زمینی و بادمجان سرخ شده را روی خورش بچینید و همراه با کته زعفرانی میل کنید، نوش جان.



نکات کلیدی

حتما لپه را به مدت ۶ ساعت خیس بدهید. لپه را قبل از اضافه کردن به خورش بپزید و آبکش کنید و با آب سرد لپه پخته را بشویید تا بوی زحم لپه از بین برود.

ـ برای پخت خورش قیمه رشتی بهتر است از گوشت چرخ شده ترکیبی استفاده کنید، یعنی گوشت چرخ شده شما به نسبت مساوی ترکیبی از گوشت گوساله و گوشت گوسفند باشد.

فراموش نکنید چوب دارچین را بعد از پخت از خورش خارج کنید.

لیمو عمانی‌ها را قبل از اضافه کردن به خورش چند دقیقه داخل آب گرم بگذارید و حتما با چاقو روی آن را سوراخ کنید.

رب انار نوعی رب گرفته شده از دانه‌های انار است که به دو صورت ترش و ملس در بازار موجود است. رب انار معمولا رنگ تیره‌ای دارد؛ ولی نباید بیش از حد سیاه باشد که نشانه سوختگی رب هنگام پخت است. رب انار مرغوب نباید بیش از حد سفت باشد؛ همچنین نباید بوی ترشیدگی بدهد. برای تهیه خورش شش انداز سعی کنید رب انار را از فروشگاه‌های معتبر و یا از کسانی که به صورت خانگی و تمیز رب انار را درست می‌کنند، تهیه کنید. اگر رب انار شما رقیق نبود، با سرکه آن را رقیق کنید.

منبع: فرارو