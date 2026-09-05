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حملات صهیونیست‌ها به تپه علی الطاهر با ادعای تسلط!

با وجود ادعای پنجشنبه گذشته رژیم صهیونیستی مبنی بر تسلط بر ارتفاعات راهبردی علی الطاهر، منابع خبری از حمله هوایی این رژیم به این ارتفاعات گزارش می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۴۴
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تپه علی الطاهر

به گزارش تابناک، خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک المنصوری و ارتفاعات منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان را بمباران کردند.

بمباران ارتفاعات علی الطاهر در حالی است که رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گذشته مدعی «کنترل عملیاتی» این ارتفاعات و ورود به دو مسیر زیرزمینی در آن شده بود.

بلندی‌های علی الطاهر با ارتفاع حدود ۷۰۰ متر در فاصله ۴ کیلومتری شهر مهم النبطیه در جنوب لبنان قرار دارد و صهیونیست‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته مرتبا آن را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داده‌اند.

این ادعای صهیونیست‌ها در حالی است که حزب‌الله هنوز بیانیه‌ای در این باره صادر نکرده است.

شبکه المیادین هم گزارش داد که نظامیان اشغالگر از صبح امروز تا به این لحظه ۱۷ عملیات تخریب و انفجار در شهرک المنصوری انجام داده‌اند همچنین در دو شهرک میس‌الجبل و حولا نیز دست به عملیات تخریب منازل مردم لبنان زدند.

المیادین همچنین از حمله توپخانه‌ای به اطراف شهرک میفدون و بمباران شهرک‌های النبطیه الفوقا و تله الدبشه در اطراف کفررمان خبر داد.
در همین ارتباط، شبکه رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی خبر داد که ارتش این رژیم پس از تخریب تونل‌های منطقه علی الطاهر به دنبال کاهش نظامیان خود در جنوب لبنان است.

رادیو و تلویزیون اسرائیل افزود که ارتش این رژیم برپایی منطقه امنیتی جدید در جنوب لبنان در نزدیکی مرزهای اشغالی را بررسی کرده است.
این رسانه عبری اظهار داشت که ارتش این رژیم عقب‌نشینی کرده و در مسافت نزدیک به مرزهای اراضی اشغالی در عمق 3 تا 4 کیلومتری مستقر خواهد شد.

وزارت بهداشت لبنان هم ساعاتی پیش اعلام کرد که در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته تا ۵ سپتامبر جاری ۴۳۵۸ شهید و ۱۲۳۵۹ مجروح شده‌اند.

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برچسب ها
اسرائیل لبنان حمله تپه علی الطاهر حزب الله لبنان
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