سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در پاسخ به تهدیدات ارتش آمریکا علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران تأکید کرد: در صورت تداوم شرارت و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی، ضربات نیروهای مسلح ایران به شناورهای آمریکایی شدیدتر خواهد شد.

به گزارش تابناک، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده می‌شود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.