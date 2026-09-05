واکنش قاطع قرارگاه خاتمالانبیا به تهدیدات ارتش آمریکا
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) در پاسخ به تهدیدات ارتش آمریکا علیه کشتیها و نفتکشهای ایران تأکید کرد: در صورت تداوم شرارت و مزاحمت برای کشتیهای ایرانی، ضربات نیروهای مسلح ایران به شناورهای آمریکایی شدیدتر خواهد شد.
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به گزارش تابناک، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد: به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده میشود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
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