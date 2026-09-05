En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

واکنش قاطع قرارگاه خاتم‌الانبیا به تهدیدات ارتش آمریکا

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) در پاسخ به تهدیدات ارتش آمریکا علیه کشتی‌ها و نفتکش‌های ایران تأکید کرد: در صورت تداوم شرارت و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی، ضربات نیروهای مسلح ایران به شناورهای آمریکایی شدیدتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۴۲
| |
1386 بازدید
قرارگاه خاتم الانبیا

 به گزارش تابناک، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده می‌شود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارگاه خاتم الانبیا هشدار آمریکا تنگه هرمز ایران نفتکش سنتکام
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه وزارت خارجه درباره حملات آمريکا علیه شناورهای ایرانی
سنتکام: ۳ نفتکش ایرانی را هدف قرار دادیم
ماجرای شنیده شدن صدای انفجار در قشم و جاسک
اعلام استراتژی جدید آمریکا برای جنگ علیه ایران
آمریکا مدعی حمله به یک نفتکش در مسیر بنادر ایران شد
بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران
سنتکام مدعی متوقف کردن نقتکش مرتبط با ایران شد
ادعای تحریک‌آمیز سنتکام درباره تنگه هرمز
بیانیه ستادکل و قرارگاه خاتم در پی حمله تروریستی آمریکا
تهدید فرمانده سنتکام علیه ناوگان نفتکش‌های ایران
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۷ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۳ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۹۱ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۶۵ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۵ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005qOQ
tabnak.ir/005qOQ