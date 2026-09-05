رژیم اشغالگر ۱۷ بار شهرک «المنصوری» لبنان را منفجر کرد

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک المنصوری از صبح امروز شنبه تا الان، ۱۷ بار عملیات انفجار انجام داده و خانه‌های بین روستای میس جبل و حولا را بمب گذاری کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی بخش وسیعی از روستای بنی حیان واقع در جنوب لبنان را با به کار گذاشتن موارد منفجره تخریب کرد.

حزب‌الله لبنان امروز (شنبه) در بیانیه‌ای از ادامه مذاکره لبنان با رژیم صهیونیستی انتقاد و اعلام کرد رژیم صهیونیستی همچنان به تشدید تجاوزات و جنایات خود علیه لبنان از طریق کشتار، بمباران، تخریب و انفجار سازمان‌یافته منازل و روستاها، محو نشانه‌های آنها و نابودی تمامی زیرساخت‌ها و مولفه‌های زندگی ادامه می‌دهد و این اقدامات را بدون هیچ بازدارنده‌ای و با بهانه‌هایی واهی دنبال می‌کند.

حزب‌الله تأکید کرد تجاوزات تروریستی رژیم صهیونیستی در روز گذشته به شهادت چهار نفر و زخمی شدن ده‌ها تن منجر شد؛ آن هم در شرایطی که سکوت کامل بین‌المللی و همدستی آشکار آمریکا ادامه دارد و در مقابل، دولت لبنان نیز به طور کامل از ایفای مسئولیت‌های خود غایب است.

حزب ‌الله همچنین ادعاهای دولت لبنان مبنی بر اینکه مذاکرات مستقیم و بی‌حاصل آن و توافق چارچوب با رژیم صهیونیستی دستاوردهایی برای لبنان به همراه داشته است، رد کرد و افزود ادامه اشغالگری، تجاوز، ریخته شدن خون لبنانی‌ها و تخریب و انفجار مناطق مختلف، این ادعاها را باطل می‌کند.

این جنبش تاکید کرد آزادی شماری از اسرای لبنانی، با وجود اهمیت آن، نمی‌تواند پوششی برای چشم‌پوشی از ادامه تجاوزات، اشغالگری و کشتار باشد و همچنین نمی‌تواند توجیهی برای ادامه مسیری باشد که شکست و ناتوانی خود در حفاظت از لبنان و ملت این کشور را ثابت کرده است.

حزب ‌الله در پایان عنوان کرد، دولت لبنان پیش از این بارها تاکید کرده بود تا زمانی که رژیم صهیونیستی تجاوزات خود را متوقف نکند، وارد هیچ مسیر مذاکره‌ای نخواهد شد.