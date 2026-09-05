۱۵ رمزارز تازه در نوبیتکس

نوبیتکس در چند هفته‌ی اخیر، ۱۵ رمزارز جدید را به بازارهای معاملاتی خود اضافه کرده است؛ رمزارزهایی که هرکدام به بخشی از روندهای مهم بازار کریپتو مربوط می‌شوند.

نوبیتکس در چند هفته‌ی اخیر، ۱۵ رمزارز جدید را به بازارهای معاملاتی خود اضافه کرده است؛ رمزارزهایی که هرکدام به بخشی از روندهای مهم بازار کریپتو مربوط می‌شوند. از خریدوفروش غیرمتمرکز و وام‌دهی گرفته تا هوش مصنوعی، دارایی‌های واقعی، حریم خصوصی و ارتباط میان شبکه‌های بلاکچینی، در میان این پروژه‌ها دیده می‌شود.

ایرودرم فایننس (AERO)، سالستیس (SLX)، پلوم (PLUME)، هولوورلد ای‌آی (HOLO)، ستوس پروتکل (CETUS)، لورنزو پروتکل (BANK)، اسپرسو (ESP)، ری (RE)، سیناپس (SYN)، جینیس ترمینال (GENIUS)، اوپن‌گردینت (OPG)، کوتی (COTI)، داسک (DUSK)، اوپن‌لجر (OPEN) و ونوس (XVS) اکنون در دو بازار ریالی و تتری نوبیتکس قابل معامله هستند.

دیفای؛ معامله، وام و کسب درآمد از دارایی

بخش بزرگی از رمزارزهای جدید به حوزه دیفای مربوط می‌شوند؛ حوزه‌ای از بازار کریپتو که خدماتی مانند معامله، وام‌دهی و کسب بازده را با استفاده از فناوری بلاکچین ارائه می‌کند.

ایرودرم فایننس (AERO) یک صرافی غیرمتمرکز در شبکه Base است که کاربران می‌توانند در آن رمزارز معامله کنند یا با در اختیار گذاشتن دارایی خود، به نقدشوندگی بازار کمک کنند.

ستوس پروتکل (CETUS) هم یک صرافی غیرمتمرکز است که بیشتر در اکوسیستم Sui فعالیت دارد و هدفش این است که خریدوفروش رمزارزها با استفاده بهتر از سرمایه کاربران انجام شود.

جینیس ترمینال (GENIUS) تلاش می‌کند معامله در شبکه‌ها و بازارهای مختلف را ساده‌تر کند. ایده اصلی آن این است که کاربر بتواند از یک محیط واحد، به بازارهای مختلف دسترسی داشته باشد و کمتر بین ابزارها و شبکه‌های گوناگون جابه‌جا شود.

سالستیس (SLX) روی راه‌های کسب بازده از دارایی‌ها در شبکه سولانا کار می‌کند. لورنزو پروتکل (BANK) نیز ابزارهایی برای مدیریت دارایی و کسب بازده در فضای بلاکچین ارائه می‌دهد. ونوس (XVS) هم یک پلتفرم وام‌دهی است که کاربران می‌توانند دارایی خود را در آن سپرده‌گذاری کنند یا با گذاشتن وثیقه، وام بگیرند.

دارایی‌های واقعی؛ وقتی بازار سنتی وارد بلاکچین می‌شود

یکی دیگر از حوزه‌های مهم بازار کریپتو، وارد کردن دارایی‌ها و فعالیت‌های مالی دنیای واقعی به بلاکچین است.

پلوم (PLUME) شبکه‌ای است که روی همین موضوع تمرکز دارد و تلاش می‌کند دارایی‌های واقعی را وارد فضای بلاکچین کند تا بتوان از آن‌ها در خدمات مالی دیجیتال استفاده کرد.

ری (RE) سراغ صنعت بیمه رفته است. این پروژه تلاش می‌کند سرمایه موجود در بازار کریپتو را به بازار بیمه متصل کند؛ یعنی سرمایه کاربران بتواند در پشتیبانی از قراردادهای بیمه واقعی به کار گرفته شود.

داسک (DUSK) نیز برای بازارهای مالی طراحی شده و روی موضوعاتی مثل حریم خصوصی و رعایت قوانین تمرکز دارد. هدف این شبکه این است که دارایی‌های مالی بتوانند با امنیت و محرمانگی بیشتری روی بلاکچین جابه‌جا شوند.

هوش مصنوعی؛ از دستیارهای دیجیتال تا بررسی عملکرد مدل‌ها

چند مورد از رمزارزهای تازه‌لیست‌شده نیز به پروژه‌های هوش مصنوعی مربوط می‌شوند؛ اما هرکدام از زاویه متفاوتی به این حوزه نگاه می‌کنند.

هولوورلد ای‌آی (HOLO) بستری برای ساخت شخصیت‌ها و دستیارهای هوشمند دیجیتالی است. این شخصیت‌ها می‌توانند در برنامه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و دیگر فضاهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند.

اوپن‌گردینت (OPG) روی قابل‌بررسی بودن عملکرد هوش مصنوعی تمرکز دارد. به زبان ساده، این پروژه می‌خواهد راهی فراهم کند تا بتوان بررسی کرد یک مدل هوش مصنوعی واقعاً همان کاری را انجام داده که ادعا می‌کند.

اوپن‌لجر (OPEN) نیز روی داده و هوش مصنوعی کار می‌کند. یکی از هدف‌های آن این است که مشخص شود چه داده‌ها و چه افرادی در ساخت یا بهبود یک مدل هوش مصنوعی نقش داشته‌اند تا بتوان سهم آن‌ها را بهتر مشخص کرد.

ارتباط میان شبکه‌ها و حفظ حریم خصوصی

بعضی از پروژه‌های این فهرست، بیشتر روی زیرساخت‌های فنی بلاکچین کار می‌کنند؛ یعنی بخش‌هایی که شاید کمتر دیده شوند، اما برای کار کردن شبکه‌ها اهمیت زیادی دارند.

سیناپس (SYN) امکان انتقال دارایی و اطلاعات میان بلاکچین‌های مختلف را فراهم می‌کند. این کار باعث می‌شود برنامه‌ها و کاربران بتوانند راحت‌تر بین چند شبکه مختلف جابه‌جا شوند.

اسپرسو (ESP) روی بهتر شدن ارتباط و هماهنگی میان شبکه‌های لایه دوم کار می‌کند و هدفش این است که ثبت و تأیید تراکنش‌ها سریع‌تر و منظم‌تر انجام شود.

کوتی (COTI) هم روی حفظ حریم خصوصی تمرکز دارد. این پروژه تلاش می‌کند اطلاعات حساس کاربران و برنامه‌ها هنگام انجام تراکنش یا استفاده از قراردادهای هوشمند، محرمانه باقی بماند.

تنوع بیشتر در بازارهای معاملاتی نوبیتکس

ترکیب این ۱۵ رمزارز نشان می‌دهد پروژه‌های تازه اضافه‌شده تنها به یک بخش از بازار محدود نیستند. دیفای همچنان سهم قابل‌توجهی در این فهرست دارد، اما در کنار آن پروژه‌های مرتبط با دارایی‌های واقعی، بیمه، هوش مصنوعی، حریم خصوصی و زیرساخت‌های بلاکچینی نیز دیده می‌شوند.

اضافه‌شدن این رمزارزها را می‌توان در ادامه توسعه بازارهای معاملاتی نوبیتکس و افزایش تنوع دارایی‌های قابل معامله ارزیابی کرد. با گسترش حوزه‌های فعال در بازار کریپتو، این تنوع به کاربران امکان می‌دهد در یک بستر به پروژه‌هایی از بخش‌های مختلف این بازار دسترسی داشته باشند و شناخت کامل‌تری از روندهای در حال شکل‌گیری در اقتصاد دیجیتال به دست آورند.

خرید و فروش این رمزارزها اکنون در دو بازار ریالی و تتری نوبیتکس امکان‌پذیر است. برای انجام معاملات و خرید و فروش رمزارزها، می‌توانید به صفحه بازارهای معاملاتی نوبیتکس مراجعه کنید.