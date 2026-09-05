ساعات کاری ادارات تمدید شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تمدید اجرای بخشنامه تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریور ماه را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک، علاءالدین رفیع‌زاده عصر شنبه اعلام کرد: بر اساس ابلاغیه پیشین این سازمان به شماره ۸۸۴۸ به تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری و در چارچوب اختیارات حاصل از مصوبه هیأت وزیران، زمان اجرای تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی تا ۳۱ شهریور تمدید می‌شود؛ لذا بخشنامه قبلی از ۱۵ شهریور تا پایان ماه جاری برقرار است.

این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور و همچنین تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم اتخاذ شده است.

جزئیات ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی

بر اساس بخشنامه ابلاغی قبلی یعنی ۲۲ اردیبهشت، ساعات آغاز و خاتمه کار تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین شده بود که این روند تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

نحوه فعالیت واحدهای خدمات‌رسان

ساعات کاری واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان از جمله مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش‌های بهداشتی و درمانی، مطابق مصوبات هیئت وزیران و ضوابط مربوطه مثل قبل تعیین شده است.

اختیارات استانداران در شرایط اضطراری

در ابلاغیه پیشین یعنی ۲۲ اردیبهشت تأکید شده که استانداران می‌توانند در شرایط اضطراری، به‌منظور حفظ ایمنی کارکنان و تداوم خدمات عمومی، درباره میزان حضور کارکنان تصمیم‌گیری کنند.

الزامات مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌ها

بر اساس مفاد بخشنامه پیشین که همچنان تا پایان ماه معتبر است، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار، نسبت به خاموش کردن سامانه‌های سرمایشی اقدام کنند.

تأکید بر حمل‌ونقل عمومی

همچنین شهرداری‌ها موظف شده‌اند با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌گیری حداکثری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را متناسب با ساعات جدید کاری فراهم کنند.



منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور