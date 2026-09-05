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هشدار آتشین سپاه به شناورهای خلیج فارس/ هر تحرک مشکوک هدف قرار می‌گیرد

پس از حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی، نیروی دریایی سپاه با اعلام هدف قرار دادن چند شناور وابسته به آمریکا، هشدار صریحی به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز داد و اعلام کرد هرگونه تحرک مشکوک یا عبور از مسیرهای غیرمجاز با پاسخ نظامی مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۲۹
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، حادثه در محدوده آب‌های شمال عمان و در نزدیکی تنگه هرمز رخ داده است. جزئیات بیشتری درباره ماهیت حادثه، علت وقوع آن یا خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در همین حال، برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که چند کشتی و شناور در محدوده تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

پاسخ به تجاوز ارتش امریکا در حمله به سه فروند نفتکش ایران
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ - ۰۰:۳۰

 پاسخ به تجاوز ارتش تروریستی امریکا در حمله به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران

تنگه هرمز

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هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه: فریب آمریکا را نخورید
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۲۳:۱۲

بیانیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

بسم‌الله الرحمن الرحیم 
والحمدلله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین 

ملت قهرمان و بپا خواسته ایران عزیز؛
 صبح امروز ارتش تروریست و متجاوز امریکایی طی یک اقدام وحشیانه و از سر استیصال در بستن بودن تنگه هرمز به سه فروند نفتکش متعلق به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد که خساراتی را به بار آورد.


اطلاعیه 
رزمندگان نیروی دریایی سپاه با استمداد از قدرت لایزال الهی و با حمایت و پشتوانه شما مردم دلیر و به مصداق آیه نورانی قرآن کریم که می فرماید :« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم» سه فروند نفتکش در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز و سه فروند شناور وابسته به امریکای کودک کش را در مناطق دیگر مورد هدف قرار دادند.

نیروی دریایی سپاه در پی این اقدام به تمامی شناورهای حاضر در خلیج فارس و نزدیک تنگه هرمز طی یک هشدار قاطع اعلام می نماید؛ فریب ارتش تروریست آمریکا را نخورده و از هرگونه تحرک مشکوک به منظور عبور از آبراه های غیر مجاز اجتناب نمایید، در غیر این صورت مورد هدف قرار خواهید گرفت. 

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

تمام کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا هدف محسوب می‌شوند
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۲۳:۱۱

سید محمد مرندی، عضو پیشین تیم مذاکره کننده ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

تمام کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا اکنون هدف محسوب می‌شوند. هرگونه حمله به کشتی‌های ایرانی با حملات متعدد به شناورهای مرتبط با کشورهایی که در تجاوز علیه ایران مشارکت دارند، پاسخ داده خواهد شد.

توییت

هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۲۳:۰۹

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: 

به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده می‌شود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی‌های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.

چندین کشتی هدف حمله موشکی سپاه قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ - ۲۳:۰۸

منابع عبری گزارش دادند: امشب در تنگه هرمز چندین کشتی هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفته است

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برچسب ها
تنگه هرمز حادثه امنیتی حادثه دریایی سواحل عمان شناورها تردد کشتی ها
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