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حادثه امنیتی برای چند شناور در نزدیکی سواحل عمان

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی برای چند شناور در شمال سواحل عمان خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۲۹
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، حادثه در محدوده آب‌های شمال عمان و در نزدیکی تنگه هرمز رخ داده است. جزئیات بیشتری درباره ماهیت حادثه، علت وقوع آن یا خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در همین حال، برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که چند کشتی و شناور در محدوده تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ ادعایی که هنوز جزئیات و تأیید مستقلی درباره آن منتشر نشده است.

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برچسب ها
تنگه هرمز حادثه امنیتی حادثه دریایی سواحل عمان شناورها تردد کشتی ها
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