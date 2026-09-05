حادثه امنیتی برای چند شناور در نزدیکی سواحل عمان

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس، حادثه در محدوده آب‌های شمال عمان و در نزدیکی تنگه هرمز رخ داده است. جزئیات بیشتری درباره ماهیت حادثه، علت وقوع آن یا خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در همین حال، برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که چند کشتی و شناور در محدوده تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ ادعایی که هنوز جزئیات و تأیید مستقلی درباره آن منتشر نشده است.