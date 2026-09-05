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عربستان برای حفظ مشتری‌هایش باز هم تخفیف می‌دهد!

جنگ علیه ایران همچنان ریاض را مجبور می‌کند تا تخفیف نفتی نادر خود به مشتریان آسیایی را ادامه دهد.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۲۲
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محمد بن سلمان

به گزارش تابناک، در جدیدترین قیمت‌گذاری نفت فروشی عربستان، تخفیف نادر نفت سبک این کشور برای تحویل به آسیا باز هم به چشم می‌خورد.

ریاض ماه پیش تخفیف ۲ دلاری نسبت به شاخص عمان-دبی برای نفت عرب لایت قرار داد؛ تخفیفی که در ۲۵ سال گذشته تنها دو بار برای این نوع نفت استفاده کرده بود؛ یکی سال ۲۰۱۵ در جنگ قیمتی با تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا و یکی در سال ۲۰۲۰ در جریان جنگ نفتی با روسیه.

حالا باز هم عربستان همان تخفیف ۲ دلاری را برای نفت تحویلی در ماه اکتبر پیشنهاد داده است و این یعنی این سومین بار از زمان جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز است که این میزان تخفیف را به مشتریان آسیایی اختصاص می‌دهد.

ماه گذشته صادرات نفت عربستان به آمریکا پس از ۵۳ سال صفر شده بود حالا بلومبرگ می‌گوید که صادرات نفت عربستان از ۶ میلیون بشکه قبل از جنگ علیه ایران به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.


منبع: فارس

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عربستان نفت فروش نقت قیمت نفت جنگ تنگه هرمز
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