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۹ کار برای بالا بردن عمر ماشین لباسشویی

هر وسیله‌ای که بخواهید ماندگاری بیشتر و کارایی بهتری داشته باشد، باید به طور مرتب تمیز و نگهداری شود؛ بنابراین در این مطلب قصد داریم شما را با تمیز کردن لباسشویی آشنا کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۳۰۱۸
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623 بازدید
ماشین لباسشویی

 

به گزارش تابناک؛ ما برای انجام سریعتر و راحت‌تر کار‌های روزمره‌ی خانه، به لوازم اصلی خود (مانند اجاق، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و ...) اعتماد می‌کنیم؛ و به راحتی از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

اگر از این وسایل به خوبی مراقبت نکنیم دچار مشکل می‌شوند و برای تعمیر آن‌ها باید هزینه‌های زیادی پرداخت کنیم.

نگهداری و مراقبت از ماشین لباسشویی آنقدر‌ها که فکر می‌کنید پیچیده نیست! در اینجا ۹ کاری وجود دارد که شما می‌توانید انجام بدهید، از کار‌های روزمره گرفته تا کار‌هایی که باید در طول سال برای نگهداری ماشین لباسشویی انجام بدهید.

۱. مرتباً درون لباسشویی را تمیز کنید

وقتی اجازه داده می‌شود درون ماشین لباسشویی یا خشک کن شما جرم ایجاد شود، با کارایی کمتری می‌تواند کار خود را انجام دهد. به همین دلیل تمیز کردن منظم هر دو ماشین بسیار مهم است، بنابراین می‌توانید از لباس‌های تمیز و خشک در روز لباسشویی لذت ببرید!

آموزش کامل گام به گام برای تمیز کردن عمقی لباسشویی را در ادامه ببینید:

۲. در‌های لباسشویی را باز نگه دارید

تا آنجا که ممکن است، سعی کنید در‌های لباسشویی و خشک کن خود را هر زمان که استفاده نمی‌شود، باز یا نیمه دار نگه دارید. اگر بلافاصله پس از استفاده درب لباسشویی یا خشک کن خود را ببندید، رطوبت داخل دستگاه گیر کرده و باعث ایجاد بوی نامطبوع یا حتی رشد کپک می‌شود!

۳. توزیع کننده‌های لباسشویی خود را تمیز کنید

هر چند وقت یکبار محل استفاده از شوینده‌ها و نرم کننده‌ها را تمیز کنید. هر گونه تجمع شوینده باعث تحمع باکتری می‌شود و به تمیز شستن لباس‌ها اثر منفی می‌گذارد.

پس حتما این قسمت را تمیز کنید. مطمئن شوید که این قسمت از لباسشویی شما جدا می‌شود یا خیر. اگر مطمئن نیستید حتما به دفترچه‌ی آن مراجعه کنید؛ و به روش جدا کردن آن دقت کنید.

۴. شیلنگ‌های لباسشویی را بررسی کنید

در صورت خراب شدن یا فرسودگی شیلنگ‌های ورودی و خروجی، آب نمی‌تواند به راحتی از داخل لباسشویی شما (و خشک کن نیز برای کسانی که دارای خشک کن بدون هوا هستند) جریان داشته باشد. این شیلنگ‌ها را سالی یکبار یا بیشتر بررسی کنید تا مطمئن شوید به هم وصل شده‌اند و از ترک و نشتی برخوردار نیستند.

فراموش نکنید که شیلنگ‌های خروجی خود را از نظر گرفتگی و تجمع نیز بررسی کنید. ترکیب آب کثیف، پرز و سایر ذرات عبوری از آن شیلنگ‌ها می‌تواند به راحتی منجر به انسداد شود!

۵. فیلتر پمپ تخلیه لباسشویی خود را تمیز کنید

هر ماشین لباسشویی دارای یک پمپ تخلیه است که به پمپاژ آب از دیگ لباسشویی کمک می‌کند. آن پمپ به طور معمول توسط یک فیلتر محافظت می‌شود، که مانع از مکش مواد کوچک در داخل و ایجاد خرابی می‌شود.

اما حتی هنگامی که ماشین لباسشویی شما کاملاً خوب کار می‌کند، بهتر است فیلتر پمپ تخلیه را مرتباً بررسی کرده و هر آنچه را که در آنجا گیر کرده بود حذف کنید. این عمل ساده‌ی نگهداری و پیشگیرانه از طرف شما ممکن است به جلوگیری از تعمیرات گران قیمت لباسشویی کمک کند!

۶. دریچه خروجی خشک کن خود را تمیز کنید

طبق گزارش سال ۲۰۱۷ انجمن ملی حفاظت از آتش سوزی، عدم تمیز کردن خشک کن یکی از دلیل اصلی آتش سوزی خانه‌ها است. اختصاص دادن زمان برای تمیز کردن منافذ خروجی خشک کن، کمک زیادی به جلوگیری از آتش سوزی خشک کن در خانه می‌کند.

۷. فیلتر پرز خشک کن خود را بشویید

شما قبلاً می‌دانید که حذف مرتب پرز‌ها از فیلتر پرز خشک کن خود چقدر مهم است، اما آیا می‌دانید که باید آن را نیز به صورت دوره‌ای بشویید؟ شستن فیلتر پرز‌ها با آب و صابون هر چند ماه به از بین بردن تجمع باقیمانده مواد شوینده یا نرم کننده پارچه کمک می‌کند تا جریان هوا از طریق فیلتر محدود شود.

۸. انتخاب قطعات فلزی

به خصوص وقتی صحبت از خشک کن شما می‌شود، مهم است که هر زمان ممکن آن را با قطعات فلزی مجهز کنید. کانال‌های خشک کن در مواد مختلفی موجود است، اما مجاری وینیل به دلیل تمایل به گرفتگی، خرد شدن و آتش گرفتن می‌توانند به خصوص خطرناک باشند.

در عوض، هر نوع کانال فلزی را برای تنظیم خشک کن و چیدمان دریچه انتخاب کنید، بیشتر منطقی است. شما باید بتوانید در هر فروشگاه تعمیرات قطعات لوازم خانگی تعدادی گزینه مناسب پیدا کنید!

۹. سطح آنها را حفظ کنید

لباسشویی و خشک کن شما باید تراز باشند تا دیگ آن‌ها به درستی چرخش داشته باشند. اگر دیگ آن حتی کمی از حالت تعادل خارج شود، می‌تواند طول عمر کل دستگاه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

دشوار نیست که تشخیص دهید ماشین لباسشویی شما تراز نیست - اگر تراز نباشد صدای آن در طول چرخش و کار کردن بیشتر می‌شود و دارای لرزش می‌شود. بیشتر لباسشویی‌ها و خشک کن‌ها دارای پایه‌های قابل تنظیم هستند که تعادل را کاملاً ساده می‌کنند، اما باید برای تنظیم پایه‌های لباسشویی آن را بلند کنید و آرام در جای خود قرار بدهید.

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ماشین لباسشویی اجاق نرم کننده
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