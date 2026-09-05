سنتکام: ۳ نفتکش ایرانی را هدف قرار دادیم
به گزارش تابناک؛ فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد که ایران «چندین» حمله به یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن آمریکایی انجام داده و مدعی شد که آمریکا سه نفتکش را هدف قرار داده است.
سنتکام در بیانیهای مدعی شد: نیروهای سنتکام ۵ سپتامبر، سه نفتکش حامل نفت خام ایران را هدف قرار دادند.
ارتش آمریکا افزود که ایران با موشکهای بالستیک حملاتی علیه دو ناو جنگی آمریکایی انجام داده است.
سنتکام در این باره اعلام کرد: «یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشکانداز آمریکایی با موفقیت از چندین حمله بیدلیل ایران جان سالم به در بردند.»
سنتکام مدعی شد که در این حملات، هیچ یک از پرسنل آمریکایی آسیب ندیدند.
ارتش آمریکا در طول جنگ بارها اقدام به سانسور خسارات وارده به پایگاهها و تجهیزات آمریکایی در منطقه نموده و یا تلفات و خسارات را به صورت قطرهچکانی علنی کرده است.