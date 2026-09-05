زمینلرزه ۳.۳ ریشتری در نزدیکی بانه
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۴:۴۴ و ۲۵ ثانیه روز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در استان کردستان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۵.۹۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۴۶.۰۰ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
کانون این زمینلرزه در ۶ کیلومتری بوئین سفلی، ۱۲ کیلومتری بانه و ۱۸ کیلومتری آرمرده قرار داشته و لرزش آن در برخی مناطق شهرستان سقز نیز احساس شده است.
گزارشهای مردمی حاکی از آن است که پس از وقوع این زمینلرزه، تعدادی از شهروندان برای دقایقی از منازل و محل کار خود خارج شدند. با این حال تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده است.
براساس دادههای منتشرشده، عدم قطعیت مکانی این زمینلرزه حدود ۲.۶۱ کیلومتر در راستای شمالی ـ جنوبی و ۵.۵۵ کیلومتر در راستای شرقی ـ غربی اعلام شده است.
دستگاههای امدادی و مدیریت بحران استان در حال رصد وضعیت مناطق تحت تأثیر هستند و در صورت دریافت گزارشهای جدید، اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد.