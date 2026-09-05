نتانیاهو: هدف من در ۷ اکتبر درگیری با ایران بود
به گزارش تابناک؛ نتانیاهو با تأکید بر اینکه تا غیرنظامیسازی غزه انجام نشود، هیچ بازسازیای در این باریکه صورت نخواهد گرفت، گفت: نمیتوانم بگویم چه نوع بازسازیای انجام خواهد شد؛ در این باره با دوستان آمریکاییمان گفتوگو میکنیم.
وی ادعا کرد: گاهی اوقات با یکدیگر همنظر هستیم و گاهی نیستیم؛ و وقتی همنظر نیستیم، آنها منافع خودشان را مطرح میکنند و من نیز منافع اسرائیل را مطرح میکنم — و من بر منافع اسرائیل پافشاری میکنم.»
نخست وزیر اسرائیل مدعی شد: «چه کسی در ۷ اکتبر تصور میکرد که ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد؟ من این را باور داشتم. هدف من این بود که در نهایت با ایران، درگیر شویم.
او ادعا کرد: «من به قطر حمله کردم — حتی در طول جنگ آن را بمباران و به آن حمله کردم، و آنها هم به من حمله کردند. تمام این ماجرای قطر یک بلوف بزرگ است. قطر یک کشور متخاصم است، اما قطر کشوری نیست که در اینجا چیزی را دیکته کرده باشد.»
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