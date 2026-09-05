پوتین دستور توقف حملات به اوکراین را صادر کرد

سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توقف حملات به کی‌یف را به مدت سه روز آینده به دلیل سفر نمایندگان ترامپ به مسکو صادر کرده است.

به گزارش تابناک؛ در حالی که امروز (شنبه) دو فرستاده آمریکا وارد مسکو شدند، سخنگوی کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توقف حملات به کی‌یف را به مدت سه روز آینده به دلیل سفر نمایندگان ترامپ به مسکو صادر کرده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت به دلیل آنکه استیو ویتکاف، فرستاده دونالد ترامپ و جارد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا در مسکو هستند، دستور توقف این حملات صادر شده است.

به نقل از شبکه خبری راشا تودی، پسکوف همچنین گفت پوتین قرار است با مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیدار کند.

پیش از این، کیریلو بودانوف، رئیس دفتر رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که کی‌یف پیشنهاد آتش‌بسی را به روسیه ارائه کرده است که شامل توقف حملات به خاک اوکراین و درگیری‌ها در امتداد خط مقدم می‌شود.

بودانوف در گفت‌وگویی با شبکه دولتی سوسپیلن بدون ارائه جزئیات گفت که این پیشنهاد به شخص ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه تحویل داده شد.

ویتکاف و کوشنر امروز وارد مسکو شدند و طبق گفته ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ویتکاف و کوشنر پس از سفر به مسکو، روز یکشنبه به کی‌یف می‌روند.

مسکو و کی‌یف آخرین بار در اوایل سال جاری میلادی، مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا را برگزار کردند که شامل سه دور گفت‌و‌گو در تاریخ‌های ۲۳ تا ۲۴ ژانویه، ۴ تا ۵ فوریه و ۱۷ تا ۱۸ فوریه بود. دو دور نخست در ابوظبی و دور سوم نیز در ژنو انجام شد.

این مذاکرات نتیجه ملموسی به همراه نداشت و از آن زمان متوقف شده است. مسکو و کی‌یف دلیل آن را معطوف شدن توجه واشنگتن به جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه آن علیه ایران پس از آغاز آن در فوریه عنوان کرده‌اند.

ویتکاف و کوشنر تاکنون سفری به کی‌یف نداشته‌اند، در حالی که هر دو از زمان آغاز مذاکرات با میانجی‌گری آمریکا، چندین بار به مسکو رفته و با مقامات ارشد روسیه دیدار کرده‌اند. آخرین سفر آنها در تاریخ ۲۲ ژانویه بود که در کرملین با پوتین دیدار کردند.

منبع: ایسنا