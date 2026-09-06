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کوثری در گفتگو با تابناک:

چرا آمریکا سراغ نفتکش‌های ایرانی رفته است؟/ محاصره دریایی بی پاسخ نمی‌ماند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حملات متقابل ایران و آمریکا تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران از آمادگی بالایی برخوردارند و پاسخ اقدامات آمریکا را خواهند داد؛ به‌گونه‌ای که این کشور بداند جایی در غرب آسیا ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۸۳
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6788 بازدید
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۵

آمریکا زورش به ایران نمی‌رسد سراغ نفتکش‌ها رفته است / محاصره دریایی بی پاسخ نمی‌ماند

سردار اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در جنوب کشور و هدف قرار دادن نفتکشهای ایرانی، اظهار کرد: زمانی که بحث جنگ است؛ دشمن می‌زند و ما هم می‌زنیم. اگر دشمن می‌خواست ما را هدف قرار دهد و ما صرفاً نظاره گر بودیم، به معنای تسلیم شدن بود، اما چنین چیزی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ضربات محکمی به آمریکا وارد کرده و بدانند همان‌طور که تاکنون پاسخ گرفته‌اند، در ادامه نیز چند برابر آنچه به ما ضربه زده‌اند، تلافی خواهیم کرد افزود: صحنه نبرد همین است و نیروهای مسلح ما در میدان با قدرت و استوار حضور دارند.

آمریکا زورش به ایران نمی‌رسد سراغ نفتکش‌ها رفته است / محاصره دریایی بی پاسخ نمی‌ماند

آمریکا توان مقابله مستقیم ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: ما پایگاه‌های آمریکا را در اردن، امارات، بحرین و دیگر نقاط منطقه به شکل گسترده و محکم مورد اصابت قرار داده‌ایم. آمریکا زورش نمی‌رسد و به همین دلیل به دنبال نفتکش‌های کوچک ماست.

کوثری تأکید کرد: نیروهای مسلح ما از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و بلافاصله با این اقدامات مقابله خواهند کرد. چنان درسی به آنها داده خواهد شد که خودشان بدانند باید بارشان را ببندند و از غرب آسیا به کشور خودشان، در فاصله ۱۰ هزار کیلومتری، برگردند.

آمریکا جایی در غرب آسیا ندارد

وی تصریح کرد: قطعاً آمریکا جایگاهی در غرب آسیا ندارد و حضور این کشور در منطقه باید پایان پیدا کند.

محاصره دریایی آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رویکرد ایران در قبال محاصره دریایی نیز گفت: در خصوص محاصره دریایی ایجادشده از سوی دشمن، ان‌شاءالله به‌زودی اقدام عملیاتی انجام خواهد شد و باید اقدامی صورت بگیرد که دشمن از ایجاد این محاصره دریایی به‌طور قطعی پشیمان شود.

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برچسب ها
حمله نظامی آمریکا ایران خارک مجلس کوثری خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
18
12
پاسخ
پاسخ بدید، نه فقط به محاصره، بلکه به تصرف جنوب لبنان، به شهادت رهبر عزیزمان، به کشتار کودکان میناب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
30
7
پاسخ
اگه بهم میگفتن ایرانی نباش و غرق در طلا و ثروت در آمریکا باش مثلا قبول نمیکردم من زندگی در کنار چنین مردانی رو با هیچی عوض نمیکنم واقعا میگم هیچی من نون خشک بخورم اما این حس افتخار برام از هرچیزی لذت بخش تره. جهان درون من با هیچ قیمتی خریدنی نیست.
ناشناس
|
Japan
|
۰۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
6
22
پاسخ
بردی در این جنگ نیست . جنگ باید تمام شود والا هر لحظه خسارات آن بیشتر می شود .
جنگ باید منطق داشته باشد .
گشتاسب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
18
2
پاسخ
عضومجلس که حرفش اجرایی نیست مهم اصلاحطلبان درقدرت هستندکه چنین حرفی نمیزنند.
ناشناس
|
Mexico
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
24
4
پاسخ
علت اش عجز و ناتوانی آمریکا در مقابل عظمت و اقتدار نظام و انقلاب اسلامی است و این حرکات از سر ناتوانی است نه از روی قدرت روز به روز هم بیشتر آبروو هیمنه پوشالی شان در مقابل چشم جهان و آزادگان جهان در حال فرو ریختن است
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