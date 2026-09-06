عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حملات متقابل ایران و آمریکا تأکید کرد: نیروهای مسلح ایران از آمادگی بالایی برخوردارند و پاسخ اقدامات آمریکا را خواهند داد؛ به‌گونه‌ای که این کشور بداند جایی در غرب آسیا ندارد.

سردار اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در جنوب کشور و هدف قرار دادن نفتکشهای ایرانی، اظهار کرد: زمانی که بحث جنگ است؛ دشمن می‌زند و ما هم می‌زنیم. اگر دشمن می‌خواست ما را هدف قرار دهد و ما صرفاً نظاره گر بودیم، به معنای تسلیم شدن بود، اما چنین چیزی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران ضربات محکمی به آمریکا وارد کرده و بدانند همان‌طور که تاکنون پاسخ گرفته‌اند، در ادامه نیز چند برابر آنچه به ما ضربه زده‌اند، تلافی خواهیم کرد افزود: صحنه نبرد همین است و نیروهای مسلح ما در میدان با قدرت و استوار حضور دارند.

آمریکا توان مقابله مستقیم ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: ما پایگاه‌های آمریکا را در اردن، امارات، بحرین و دیگر نقاط منطقه به شکل گسترده و محکم مورد اصابت قرار داده‌ایم. آمریکا زورش نمی‌رسد و به همین دلیل به دنبال نفتکش‌های کوچک ماست.

کوثری تأکید کرد: نیروهای مسلح ما از آمادگی بسیار بالایی برخوردارند و بلافاصله با این اقدامات مقابله خواهند کرد. چنان درسی به آنها داده خواهد شد که خودشان بدانند باید بارشان را ببندند و از غرب آسیا به کشور خودشان، در فاصله ۱۰ هزار کیلومتری، برگردند.

آمریکا جایی در غرب آسیا ندارد

وی تصریح کرد: قطعاً آمریکا جایگاهی در غرب آسیا ندارد و حضور این کشور در منطقه باید پایان پیدا کند.

محاصره دریایی آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره رویکرد ایران در قبال محاصره دریایی نیز گفت: در خصوص محاصره دریایی ایجادشده از سوی دشمن، ان‌شاءالله به‌زودی اقدام عملیاتی انجام خواهد شد و باید اقدامی صورت بگیرد که دشمن از ایجاد این محاصره دریایی به‌طور قطعی پشیمان شود.