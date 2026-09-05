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تغییر ساعت کاری مراکز معاینه فنی

در راستای تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان و پاسخگویی به تقاضای بالای روزهای پایانی تابستان، ساعت کاری تمامی مراکز معاینه فنی تهران تا پایان شهریورماه، حداقل یک ساعت افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۷۸
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معاینه فنی

به گزارش تابناک؛ محمد مهدی رضازاده با اشاره به اعلام پلیس راهور تهران بزرگ مبنی بر اجرای طرح برخورد با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی به مدت سه روز (۱۴، ۱۵ و ۱۶ شهریورماه)، معاینه فنی سرویس مدارس و همچنین افزایش سفر‌های تابستانی در روز‌های پایانی شهریور، اظهار کرد: با توجه به ضرورت انجام معاینه فنی پیش از سفر برای اطمینان از سلامت فنی و ایمنی خودرو، برخورد پلیس با خودرو‌های فاقد معاینه فنی، و نیز اهمیت انجام معاینه فنی سرویس مدارس همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، این ستاد به منظور تسهیل در ارائه خدمات، ساعت کاری کلیه مراکز را از تاریخ ۱۴ شهریورماه به مدت حداقل یک ساعت (بنا بر میزان تقاضا) افزایش داده است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران در خصوص ساعت کاری جدید مراکز تا پایان شهریورماه، افزود: ساعت کاری مراکز از ساعت ۷ صبح تا ۱۸ خواهد بود و این مراکز به مدت ۱۱ ساعت آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. ضمن اینکه پایان ساعت کاری مراکز محدود به ساعت ۱۸ نمی‌شود و در صورت مراجعه متقاضی به هر یک از مراکز، تا پذیرش آخرین خودرو، ساعت کاری آن مرکز ادامه خواهد یافت.

منبع: ایسنا

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معاینه فنی پلیس راهور مراکز معاینه فنی خودرو دودزا
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