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پروازهای مستقیم تهران- تونس از سر گرفته شد

به‌گفته مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، از امروز پروازهای مستقیم در مسیر تهران-تونس برقرار و عملیاتی شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۷۱
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به گزارش تابناک؛ توسعه شبکه پروازی و تنوع بخشی به مقاصد مختلف یکی از مهم‌ترین الزامات رشد صنعت حمل ونقل هوایی به شمار می‌رود که همواره نیز مسئولان مختلف بر آن تاکید کرده‌اند.

در این راستا، هفته گذشته پرواز مستقیم ایران - ویتنام برقرار شد و امروز نیز پرواز مستقیم ایران - تونس مجددا از سر گرفته شد.

رامین کاشف آذر - مدیرعامل فرودگاه امام (ره) - با اعلام این خبر گفت: در راستای توسعه و تقویت شبکه پرواز‌های بین‌المللی، مسیر پروازی تهران ـ تونس مجدداً در برنامه عملیاتی قرار گرفته و پرواز‌های این مسیر از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام می‌شود.

وی افزود: پرواز MRJ۴۸۴۳ به مقصد تونس، ساعت ۸ صبح امروز شنبه (۱۴ شهریورماه) از شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) انجام شد و این مسیر در حال حاضر به‌صورت هفتگی در روز‌های شنبه برقرار است.

کاشف آذر با بیان اینکه این پرواز پیش از این در روز‌های جمعه انجام می‌شد، گفت: آخرین پرواز این مسیر در برنامه قبلی، روز جمعه ۱۹ تیرماه انجام شده بود و با ازسرگیری مجدد، پرواز تهران ـ تونس با برنامه جدید روز‌های شنبه در شبکه پروازی شهر فرودگاهی قرار گرفته است.

رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: توسعه مقاصد پروازی و تقویت ارتباطات هوایی با کشور‌های مختلف، از اولویت‌های شهر فرودگاهی است و ازسرگیری این مسیر می‌تواند در تسهیل تردد مسافران و همچنین تقویت تعاملات گردشگری و اقتصادی میان ایران و تونس مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، توسعه شبکه پرواز‌های بین‌المللی و افزایش دسترسی مسافران به مقاصد مختلف جهان را دنبال می‌کند.

منبع: ایسنا

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پرواز فرودگاه امام ایران و تونس
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