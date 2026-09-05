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گزارش تلگراف از عروسی کوهستک

حمله به جشن عروسی در جریان موجی از حملات نیرو‌های آمریکایی به آنچه مقامات نظامی گفتند پدافند هوایی، رادار و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در منطقه بود، رخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۶۳
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عروسی

 

به گزارش تابناک؛ نشریه انگلیسی تلگراف در گزارشی نوشت: طبق تحلیل‌ها ساعت ۹ شب، رقص و فریاد‌های شادی زمانی که سقف بر اثر نیروی یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی هدایت شونده بر سر خانه‌ای در کوهستک فرود آمد، به عزا تبدیل شد.

بمب دهانه‌ای به عرض یک متر و نیم در وسط سالن پذیرایی ایجاد کرد. حمله به جشن عروسی در جریان موجی از حملات نیرو‌های آمریکایی به آنچه مقامات نظامی گفتند پدافند هوایی، رادار و مراکز ارتباطی سپاه پاسداران در منطقه بود، رخ داد. این چهارمین بار است که یک موشک یا بمب آمریکایی به یک هدف غیرنظامی اصابت کرده و خسارت قابل توجه یا تلفات سنگین یا هر دو را به همراه داشته است.

کارشناسان تسلیحات که تصاویر و ویدئو‌های پس از حمله را بررسی کردند، گفتند که عروسی تقریبا به طور قطع مستقیما توسط یک مهمات آمریکایی مورد اصابت قرار گرفته، نه توسط آوار ناشی از حمله به برج مخابراتی نزدیک. بمبی که سقوط کرد به عنوان JSOW – AGM-۱۵۴ Joint Standoff Weapon – یک بمب سرشی هدایت شونده دقیق به جای موشک با پیشران راکت شناسایی شده است.

ساکنان گفتند خانه محل عروسی در نزدیکی هدف نظامی نبود. یک برج مخابراتی در حدود ۱۰۰ متری محل عروسی هم هدف قرار گرفت، اما کارشناسان تسلیحاتی پس از بررسی تصاویر و ویدئو‌ها نتیجه گرفتند خانه تقریبا با قطعیت مستقیما با مهمات آمریکایی مورد هدف قرار گرفته و ویرانی ناشی از آوار برج نبوده است.

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برچسب ها
نشریه تلگراف انگلیس عروسی بمب بندر کوهستک
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