ویتکاف و کوشنر، وارد مسکو شدند

به گزارش تابناک، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، دو فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا وارد مسکو شدند.

پیش از این، خبرگزاری روسی «تاس» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که فرستاده‌های ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، روز‌های ۵ و ۶ سپتامبر (۱۴ و ۱۵ شهریور) برای دیدار و رایزنی به پایتخت‌های روسیه و اوکراین می روند.