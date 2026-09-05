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ویتکاف و کوشنر، وارد مسکو شدند

ویتکاف و کوشنر، دو فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا وارد مسکو شدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۵۸
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454 بازدید
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ویتکاف کوشنر

به گزارش تابناک، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، دو فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا وارد مسکو شدند.

پیش از این، خبرگزاری روسی «تاس» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که فرستاده‌های ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، روز‌های ۵ و ۶ سپتامبر (۱۴ و ۱۵ شهریور) برای دیدار و رایزنی به پایتخت‌های روسیه و اوکراین می روند.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
0
پاسخ
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