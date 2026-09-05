اجاره خودرو برای دور دور
در حالی که قیمت خودرو به شدت بالا رفته حالا شاهد یک پدیده جدید در بازار هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ در حالی که قیمت خودرو به شدت بالا رفته حالا شاهد یک پدیده جدید در بازار هستیم.
بسیاری از افراد که حالا توان خرید خودرو ندارند برای تفریح یا به اصطلاح دور دور در سطح شهر سراغ اجاره خودرو میروند.
به این ترتیب، دور دور که زمانی با خودروی شخصی انجام میشد، حالا برای بخشی از مردم تبدیل به یک تفریح ساعتی یا شبانه با خودروی اجارهای شده است.
افزایش قیمت خودرو نهتنها خرید را برای بسیاری سخت کرده، بلکه سبک استفاده از خودرو را هم تغییر داده؛ حالا برای بعضیها، به جای خرید خودرو، اجاره کردنش برای چند ساعت کافی است!
منبع: چندثانیه
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