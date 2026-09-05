En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

اجاره خودرو برای دور دور

در حالی که قیمت خودرو به شدت بالا رفته حالا شاهد یک پدیده جدید در بازار هستیم.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۴۵
| |
884 بازدید
|
۴
خودرو

به گزارش تابناک؛ در حالی که قیمت خودرو به شدت بالا رفته حالا شاهد یک پدیده جدید در بازار هستیم.

بسیاری از افراد که حالا توان خرید خودرو ندارند برای تفریح یا به اصطلاح دور دور در سطح شهر سراغ اجاره خودرو می‌روند.

به این ترتیب، دور دور که زمانی با خودروی شخصی انجام می‌شد، حالا برای بخشی از مردم تبدیل به یک تفریح ساعتی یا شبانه با خودروی اجاره‌ای شده است.

افزایش قیمت خودرو نه‌تنها خرید را برای بسیاری سخت کرده، بلکه سبک استفاده از خودرو را هم تغییر داده؛ حالا برای بعضی‌ها، به جای خرید خودرو، اجاره کردنش برای چند ساعت کافی است!

منبع: چندثانیه

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو دور دور اجاره بازار
مانوک خدابخشیان کیست و چرا نامش این‌قدر جستجو می‌شود؟
«سینگل بیا، دوتایی برو»؛ از مافیا تا سفره عقد، رواجِ آشناییِ سریع در قالب سرگرمی
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تویوتا، نیسان، مزدا و BYD آمدند؛ خودروساز ایرانی باید بترسد؟
وقتی فرمان دیگر به چرخ‌ها وصل نیست؛ انقلاب تازه خودرو‌ها
باتری حالت‌جامد نزدیک‌تر از همیشه؛ اما هنوز یک قدم تا انقلاب باقی است
وقتی دیزل قرار بود آینده خودرو‌های سواری باشد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ساسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
1
6
پاسخ
از تمامی مسیولین و بانیان وضع موجود تشکر و قدردانی می نماییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
3
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
1
پاسخ
خداروشکر
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
2
پاسخ
یاد فروش پا و اسکلت مرغ افتادم
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۴۵ نظر)
آقای پزشکیان! هر حرف شما یک سیگنال به بازار و دشمن است / مراقب حرف‌هایی که می‌زنید باشید  (۱۳۲ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی  (۸۹ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
لحظات زیر گرفتن یک زن توسط همسرش در ایران!  (۵۲ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
سرگردانی مردم در بانک‌ها؛ حواله خریداران دلار با کارت ملی به فردا / نظارت سرزده بانک مرکزی کجاست؟  (۴۵ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005qMr
tabnak.ir/005qMr