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اعلام اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر

بررسی فهرست بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس نشان می‌دهد که این دو باشگاه برای تقابل‌های هفته ششم لیگ برتر، هیچ بازیکن محرومی ندارند.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۴۲
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591 بازدید
فوتبال

به گزارش تابناک؛ اسامی محرومان هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

شهرام مهربان مربی (رای انضباطی) شمس آذر قزوین

محمد ابراهیمی مربی (اخطار) خیبرخرم آباد

حامد نورمحمدی مربی (تعداد اخطار) صنعت نفت آبادان

حسین شاهین مدیر رسانه (کارت قرمز) ملوان بندرانزلی

*چادرملو اردکان با رای کمیته انضباطی از حضور تمشاگران مرد محروم است و مسابقه این تیم با شمس آذر قزوین در هفته ششم لیگ برتر صرفا با حضور بانوان تماشاگر برگزار می‌شود.

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

منبع: روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران

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محرومان لیگ برتر استقلال پرسپولیس کارت قرمز
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