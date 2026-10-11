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مدیرعامل تیم صنعت نفت آبادان تعیین شد

مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت آبادان مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۹۸۳۰۱
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صنعت نفت آبادان

به گزارش تابناک، روح الله محمدی با حمایت مسئولان پالایشگاه آبادان به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه صنعت نفت انتخاب شد.

محمدی در اولین اقدام قصد دارد قرارداد با سیروس پورموسوی را تنظیم کرده تا او به عنوان جانشین محمد نوری در راس کادرفنی آبادانی ها فعالیت خود را آغاز کند.

روح الله محمدی

شایان ذکر است نفت آبادان تنها ۴ امتیاز از ۸ دیدار نخست خود در لیگ بیست و ششم کسب کرده است تا مدیران این باشگاه تصمیم به قطع همکاری با نوری بگیرند و شوکی را برای خروج این تیم از قعر جدول به اعضای تیم داده باشند.

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