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ثبت سومین برد فصل برای سپاهان

تیم فوتبال سپاهان در هفته ششم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان به برتری دست یافت.
کد خبر: ۱۳۹۳۲۰۳
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سپاهان

به گزارش تابناک، دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و استقلال خوزستان در چارچوب هفته ششم لیگ برتر شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۹ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار شد.

۴۵ دقیقه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید؛ مالکیت توپ بالای سپاهانی‌ها موقعیت‌های چندانی برای آن‌ها ایجاد نکرد و استقلال‌ خوزستان نیز تلاشی برای گلزنی نداشت.

در ابتدای نیمه دوم، سپاهان بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقایق نخست دروازه حریف را باز کرد؛ پس از شاگردان نویدکیا بازی را کنترل کردند تا در نهایت این دیدار با حساب یک بر صفر به سود سپاهان خاتمه یابد.

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن آرش رضاوند(غلام‌رضا ثابت‌ایمانی)، محمدمهدی لطفی(محمد عسکری)، مهدی لیموچی و کسری طاهری(کاوه رضایی) شاگردان محرم نویدکیا در دیدار بودند.

محمدامین رضایی، حمید بوحمدان، عارف رستمی(جواد زرگان)، موسوی، شریفی، علیرضا کرمی، امیرحسین فرهادی، امید محمدی(محمدحسین زواری)، فرزاد جعفری، محمد اهل‌شاخه و محمدمهدی احمدی شاگردان امیر خلیفه‌اصل در تیم استقلال خوزستان بودند.

گل‌ها: مهدی لیموچی برای سپاهان

اخطار: امین حزباوی از سپاهان - فرزاد جعفری از استقلال خوزستان

اخراج: -

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لیگ برتر سپاهان مسابقه فوتبال استقلال خوزستان
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