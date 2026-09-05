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ردپای غول تسلیحاتی آمریکا در عروسی کوهستک

رئیس کل دادگستری هرمزگان با افشای کدی که روی تکه‌بمب‌های عروسی حک شده، پرده از حقیقتی تکان‌دهنده برداشت. طبق بررسی ها، شناسه نظامی «۹۶۲۱۴» مهر کمپانی «ریتون» بر بدنه بمبی است که مجلس عروسی را به عزا تبدیل کرد؛ مدرکی که آمریکا را در بن‌بست پاسخگویی قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۴۰
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ریتون

مجتبی قهرمانی روز شنبه در بازدید از محل منزل مسکونی مورد حمله قرار گرفته توسط نیروهای آمریکایی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی این تسلیحات از نوع دقیق هدایت شونده است و در نتیجه بررسی‌های فنی، داده‌کاوی قطعات مکشوفه و نتایج حاصل از تحلیل دقیق کتیبه‌ها، بارکدها و هشدارهای حک‌شده روی بقایای پرتابه، ماهیت ادوات استفاده‌شده را به طور دقیق و غیر قابل انکار مشخص کرده و تعلق آن به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا به اثبات رسیده است.

به گزارش تابناک، رییس کل دادگستری هرمزگان توضیح داد: نوع باتری حرارتی نظامی (Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابه‌های مورد استفاده دشمن حکایت از آن دارد که بخش استوانه‌ای کشف شده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است که منحصراً در سامانه‌های هدایت پروازی موشک‌ها و بمب‌های هدایت دقیق آمریکای جنایتکار به‌کار می‌رود.

قهرمانی ادامه داد: قطعه مکشوفه دیگر، ماژول هدایت و الکترونیک پرواز (Avionics Unit) پرتابه‌های مورد استفاده در این جنایت است که یک باکس محافظت‌شده آلیاژی حاوی بردهای الکترونیکی پردازش مسیر و کنترل پرتابه بوده و درج برچسب هشدار بین‌المللی تخلیه الکترواستاتیک بر روی آن مشهود است.

وی تاکید کرد: تمام این مدارک و مستندات فنی به‌صورت دقیق صورت‌جلسه شده است و پرونده حقوقی جامعی جهت تعقیب آمران و عاملان این جنایت جنگی و تأمین‌کنندگان سلاح‌های به‌کارگرفته شده در محاکم ذیصلاح داخلی و مراجع حقوقی و بین‌المللی تشکیل می‌شود و با جدیت و قاطعانه تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران توسط دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.

به گفته قهرمانی، حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی نقض آشکار قواعد آمره حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو محسوب می‌شود و شواهد و قطعات به‌دست‌آمده از صحنه، سند غیرقابل‌انکاری از ماهیت سلاح‌های به کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است.

رییس کل دادگستری هرمزگان با حضور در محل وقوع حادثه، ضمن بررسی میدانی ابعاد این جنایت و دلجویی از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان، دستورات قضایی لازم را جهت مستندسازی دقیق، جمع‌آوری شواهد و پیگیری حقوقی و قضایی موضوع صادر کرد.

دهم شهریورماه جاری نیروهای آمریکایی به محل برگزاری یک عروسی در شهر بندری کوهستک هرمزگان حمله کردند که تاکنون شهادت پنج نفر از جمله یک کودک 5 ساله در این حمله تایید شده است، همچنین حدود ۷۰ نفر از شرکت کنندگان در عروسی نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.
منبع: ایرنا

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