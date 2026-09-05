ردپای غول تسلیحاتی آمریکا در عروسی کوهستک
مجتبی قهرمانی روز شنبه در بازدید از محل منزل مسکونی مورد حمله قرار گرفته توسط نیروهای آمریکایی افزود: بر اساس بررسیهای کارشناسی این تسلیحات از نوع دقیق هدایت شونده است و در نتیجه بررسیهای فنی، دادهکاوی قطعات مکشوفه و نتایج حاصل از تحلیل دقیق کتیبهها، بارکدها و هشدارهای حکشده روی بقایای پرتابه، ماهیت ادوات استفادهشده را به طور دقیق و غیر قابل انکار مشخص کرده و تعلق آن به ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا به اثبات رسیده است.
به گزارش تابناک، رییس کل دادگستری هرمزگان توضیح داد: نوع باتری حرارتی نظامی (Thermal Battery) به کار رفته در مهمات و پرتابههای مورد استفاده دشمن حکایت از آن دارد که بخش استوانهای کشف شده متعلق به یک باتری حرارتی با ولتاژ بالا است که منحصراً در سامانههای هدایت پروازی موشکها و بمبهای هدایت دقیق آمریکای جنایتکار بهکار میرود.
قهرمانی ادامه داد: قطعه مکشوفه دیگر، ماژول هدایت و الکترونیک پرواز (Avionics Unit) پرتابههای مورد استفاده در این جنایت است که یک باکس محافظتشده آلیاژی حاوی بردهای الکترونیکی پردازش مسیر و کنترل پرتابه بوده و درج برچسب هشدار بینالمللی تخلیه الکترواستاتیک بر روی آن مشهود است.
وی تاکید کرد: تمام این مدارک و مستندات فنی بهصورت دقیق صورتجلسه شده است و پرونده حقوقی جامعی جهت تعقیب آمران و عاملان این جنایت جنگی و تأمینکنندگان سلاحهای بهکارگرفته شده در محاکم ذیصلاح داخلی و مراجع حقوقی و بینالمللی تشکیل میشود و با جدیت و قاطعانه تا مجازات کامل و بازدارنده جنایتکاران توسط دستگاه قضایی دنبال خواهد شد.
به گفته قهرمانی، حمله به تجمعات غیرنظامی و مراسم سنتی عروسی نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل بشر دوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو محسوب میشود و شواهد و قطعات بهدستآمده از صحنه، سند غیرقابلانکاری از ماهیت سلاحهای به کار رفته و حامیان تسلیحاتی این اقدام تجاوزکارانه است.
رییس کل دادگستری هرمزگان با حضور در محل وقوع حادثه، ضمن بررسی میدانی ابعاد این جنایت و دلجویی از خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان، دستورات قضایی لازم را جهت مستندسازی دقیق، جمعآوری شواهد و پیگیری حقوقی و قضایی موضوع صادر کرد.
دهم شهریورماه جاری نیروهای آمریکایی به محل برگزاری یک عروسی در شهر بندری کوهستک هرمزگان حمله کردند که تاکنون شهادت پنج نفر از جمله یک کودک 5 ساله در این حمله تایید شده است، همچنین حدود ۷۰ نفر از شرکت کنندگان در عروسی نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.
منبع: ایرنا