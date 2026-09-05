وقتی خشم کارگر منجر به قتل صاحبکار شد
به گزارش تابناک؛ رسیدگی به این پرونده از دو سال قبل و با گزارش ناپدید شدن مردی به نام صابر آغاز شد. در جریان تحقیقات، کارآگاهان دریافتند صابر آخرین بار با یکی از کارگرانش به نام مهران قرار داشته است. با کشف این سرنخ، مهران بازداشت شد و در بازجوییها به قتل صاحبکارش با همدستی دوستش سعید اعتراف کرد.
متهم مدعی شد پس از قتل، جسد را با کمک سعید به حاشیه تهران منتقل و در بیابان دفن کردهاند. مأموران پس از اعترافات او، محل دفن جسد را شناسایی کردند و جسد صابر کشف شد. بررسیهای پزشکی قانونی نیز نشان داد او بر اثر اصابت ۱۹ ضربه چاقو جان باخته است.
همدست مهران نیز بازداشت شد و پرونده پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. مهران به عنوان متهم اصلی پرونده، با اتهام مباشرت در قتل و دوستش با اتهام معاونت در قتل روبهرو شدند.
مهران در جلسه دادگاه در تشریح ماجرا گفت: «کارت بانکی صاحبکارم دستم بود و بدون اجازه او خریدهای میلیونی انجام دادم. وقتی متوجه ماجرا شد، با من قرار گذاشت. همراه دوستم به محل قرار رفتیم و داخل ماشین با هم درگیر شدیم. من فقط سه ضربه به او زدم.»
متهم ردیف دوم نیز مدعی شد در قتل نقشی نداشته و تنها پس از وقوع جنایت، به دوستش برای انتقال و دفن جسد کمک کرده است.
پس از پایان دفاعیات دو متهم، قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند.
منبع: جامجم آنلاین