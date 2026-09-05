به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، سال‌ها وقتی صحبت از پایان عمر یک خودرو می‌شد، تصویر مشخصی در ذهن داشتیم؛ یک خودرو فرسوده که گوشه‌ای از یک گورستان خودرو افتاده، قطعات سالمش جدا می‌شوند، آهن بدنه به ضایعات می‌رود و باقی‌مانده هم کم‌کم تبدیل به توده‌ای از فلز و پلاستیک می‌شود. خودرو در لحظه‌ای که دیگر قابل استفاده نبود، عملاً ارزش اصلی خودش را از دست می‌داد. اما صنعت خودرو در حال تغییر همین تعریف قدیمی است. خودروی جدید قرار نیست فقط در مرحله تولید و فروش ارزش اقتصادی داشته باشد؛ از همان روزی که طراحی می‌شود، باید مشخص باشد چه قطعاتی را می‌توان دوباره استفاده کرد، چه موادی را می‌توان از آن جدا کرد، باتری آن در چه شرایطی قابل استفاده مجدد است و در پایان عمر دقیقاً چه چیزی قرار است بازیابی شود. این تغییر آن‌قدر جدی شده که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ مقررات جدیدی را برای افزایش قابلیت تعمیر، جداسازی، استفاده مجدد و بازیافت خودرو‌ها تصویب و اجرایی کرده است. طبق این مقررات، طراحی خودرو از مرحله تولید تا پایان عمر باید بیشتر با منطق اقتصاد چرخشی هماهنگ شود.

ماجرا فقط یک تصمیم محیط‌زیستی نیست. پشت این تغییر، یک جنگ اقتصادی بزرگ‌تر قرار دارد؛ جنگ بر سر موادی که برای ساخت خودرو‌های آینده به آنها نیاز داریم. فولاد، آلومینیوم، مس، پلاستیک و به‌خصوص مواد مورد استفاده در باتری‌ها دیگر صرفاً مواد اولیه ساده نیستند. هر خودروی برقی مقدار قابل توجهی مواد معدنی و فلزات ارزشمند را در خود جای داده و وقتی تعداد خودرو‌های برقی در جهان افزایش پیدا می‌کند، ارزش اقتصادی باتری‌های فرسوده هم بالا می‌رود. به همین دلیل خودرو دیگر در پایان عمرش یک «زباله» نیست؛ یک انبار مواد اولیه است که قبلاً برای استخراج، فرآوری و تبدیل آنها هزینه زیادی پرداخت شده است.

این تغییر نگاه را باید جدی گرفت، چون صنعت خودرو در حال نزدیک شدن به نقطه‌ای است که تعداد زیادی از نسل نخست خودرو‌های برقی وارد بازار دست‌دوم و سپس مرحله پایان عمر خواهند شد. آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند حدود ۱.۲ میلیون باتری خودرو‌های برقی در سال ۲۰۳۰ به پایان عمر برسند و این رقم تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۱۴ میلیون باتری برسد. یعنی اگر امروز برای سرنوشت باتری‌های فرسوده برنامه‌ریزی نشود، چند سال دیگر با یک جریان عظیم از باتری‌های مصرف‌شده مواجه خواهیم شد که هم ارزش اقتصادی دارند و هم نمی‌توان آنها را مانند یک قطعه معمولی دور انداخت.

اما نکته جالب اینجاست که پایان عمر یک باتری لزوماً به معنی پایان عمر خودش نیست. ممکن است باتری دیگر برای خودرویی که باید در هر شرایطی برد و توان مشخصی ارائه دهد مناسب نباشد، اما هنوز ظرفیت کافی برای استفاده در یک سیستم ذخیره انرژی داشته باشد. این همان مفهوم «زندگی دوم» باتری است؛ باتری از خودرو خارج می‌شود، ارزیابی می‌شود و اگر وضعیت آن مناسب باشد، به جای اینکه مستقیماً وارد فرآیند بازیافت شود، می‌تواند در کاربرد‌های ثابت مانند ذخیره انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

البته این داستان برخلاف چیزی که در تبلیغات دیده می‌شود، خیلی ساده نیست. یک باتری دست‌دوم را نمی‌توان برداشت، در یک جعبه گذاشت و گفت حالا برای ذخیره برق آماده است. باید سلامت سلول‌ها مشخص شود، ظرفیت باقی‌مانده اندازه‌گیری شود، رفتار حرارتی آن بررسی شود و سیستم مدیریت باتری دوباره با کاربرد جدید هماهنگ شود. حتی مسئولیت ایمنی و گارانتی نیز به یک مسئله جدی تبدیل می‌شود. گزارش‌های علمی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهند اقتصاد استفاده مجدد از باتری به شیمی سلول، هزینه جداسازی، وضعیت باتری و کاربرد مقصد وابستگی زیادی دارد و در بعضی موارد، بازیافت مستقیم می‌تواند از استفاده مجدد اقتصادی‌تر باشد.

همین‌جا تفاوت میان خودرو‌های قدیمی و خودرو‌های جدید خودش را نشان می‌دهد. در گذشته اگر موتور خودرو خراب می‌شد، تعمیرکار می‌توانست قطعه خراب را تعویض کند و خودرو دوباره به جاده برگردد. اما در خودرو‌های برقی، باتری یک مجموعه بسیار بزرگ و پیچیده است که از سلول‌ها، ماژول‌ها، سیستم مدیریت باتری، مدار‌های حفاظتی، سیستم خنک‌کاری و تجهیزات ولتاژبالا تشکیل شده است؛ بنابراین تشخیص اینکه یک باتری واقعاً باید کنار گذاشته شود یا هنوز قابل استفاده است، نیازمند ابزار و دانش تخصصی است.

این موضوع حتی بازار خودرو‌های دست‌دوم را هم تغییر خواهد داد. تصور کنید دو خودروی برقی مشابه با کارکرد یکسان وارد بازار شوند، اما سلامت باتری یکی ۹۲ درصد و دیگری ۷۵ درصد باشد. آیا قیمت آنها باید یکسان باشد؟ قطعاً نه. در واقع یکی از اتفاقات مهم سال‌های آینده می‌تواند تبدیل «سلامت باتری» به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت‌گذاری خودرو‌های برقی دست‌دوم باشد. گزارش‌های جدید درباره وضعیت باتری خودرو‌های کارکرده نیز نشان می‌دهند نگرانی خریداران درباره افت ظرفیت باتری همچنان یکی از موضوعات مهم بازار است و حتی پیشنهاد‌هایی برای ایجاد گواهی رسمی سلامت باتری مطرح شده است.

یعنی همان‌طور که امروز هنگام خرید خودروی بنزینی کارکرده به موتور، گیربکس و بدنه نگاه می‌کنیم، در آینده احتمالاً یک سؤال بسیار مهم دیگر هم مطرح خواهد شد: «باتری چند درصد سالم است؟»

این سؤال می‌تواند حتی ارزش خودرو را تغییر دهد. یک خودروی برقی با باتری سالم ممکن است سال‌ها ارزش خود را حفظ کند، در حالی که نمونه‌ای با باتری ضعیف‌تر حتی اگر بدنه و کابین کاملاً سالمی داشته باشد، با افت قیمت جدی مواجه شود. در نتیجه شرکت‌هایی که بتوانند سلامت باتری را به شکل استاندارد و قابل اعتماد اندازه‌گیری کنند، می‌توانند به بازیگران مهم بازار خودرو‌های دست‌دوم تبدیل شوند.

اما داستان بازیافت فقط درباره باتری نیست. بدنه خودرو هم در حال تبدیل شدن به بخشی از اقتصاد چرخشی است. فولاد و آلومینیوم را می‌توان دوباره وارد چرخه تولید کرد و پلاستیک‌های خودرو نیز می‌توانند پس از بازیابی و فرآوری مجدد به مواد اولیه محصولات جدید تبدیل شوند. مشکل اینجاست که خودرو‌های مدرن به ترکیبی بسیار پیچیده از مواد تبدیل شده‌اند. پلاستیک‌ها، چسب‌ها، کامپوزیت‌ها، پوشش‌ها و قطعات چندلایه باعث شده جداسازی مواد بسیار سخت‌تر از گذشته باشد.

اتحادیه اروپا دقیقاً به همین دلیل در مقررات جدید خود روی «طراحی برای پایان عمر» تأکید کرده است؛ یعنی خودروساز باید از ابتدا به این فکر کند که خودرو روزی قرار است باز شود و قطعات و مواد آن دوباره مورد استفاده قرار بگیرند. مقررات جدید اروپا هدف‌گذاری کرده که میزان پلاستیک بازیافتی در خودرو‌های جدید افزایش پیدا کند و در یک بازه زمانی مشخص به ۲۵ درصد برسد؛ بخشی از این مواد نیز باید از خودرو‌های اسقاطی تأمین شود.

این یعنی خودروساز آینده فقط با مهندس طراحی، مهندس موتور و مهندس الکترونیک خودرو را نمی‌سازد. متخصص بازیافت هم از همان مرحله طراحی باید در پروژه حضور داشته باشد. اگر قطعه‌ای طوری ساخته شود که جدا کردن آن بسیار دشوار باشد، هزینه بازیافت بالا می‌رود. اگر چند ماده مختلف به شکلی غیرقابل تفکیک به هم متصل شوند، ارزش بازیابی آنها پایین می‌آید. اگر باتری خودرو به شکلی طراحی شود که تعمیر یا بازکردن آن بسیار دشوار باشد، احتمالاً در پایان عمر هزینه بیشتری روی دست صنعت خواهد گذاشت.

این موضوع یک تغییر فرهنگی هم در صنعت خودرو ایجاد می‌کند. سال‌ها فلسفه طراحی خودرو این بود که محصول هرچه یکپارچه‌تر و پیچیده‌تر باشد، بهتر است. اما حالا ممکن است دقیقاً برعکس شود. خودرویی که قطعاتش راحت‌تر جدا می‌شوند، باتری‌اش قابل تعمیر است و مواد آن قابلیت بازیافت بیشتری دارند، می‌تواند از نظر اقتصادی در کل چرخه عمر ارزشمندتر باشد.

البته اینجا یک تناقض هم وجود دارد. هرچه خودرو مدرن‌تر می‌شود، بازیافت بعضی قسمت‌های آن سخت‌تر می‌شود. کامپوزیت‌ها، چسب‌های ساختاری، باتری‌های بزرگ و تجهیزات الکترونیکی متعدد مزایای مهندسی خودشان را دارند، اما در پایان عمر خودرو دردسر بیشتری ایجاد می‌کنند. مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۶ در Nature Energy منتشر شده نیز دقیقاً به همین مسئله پرداخته و هشدار داده که افزایش تنوع طراحی سلول‌ها، شیمی باتری‌ها و معماری پک‌ها، فرآیند بازیافت را پیچیده‌تر می‌کند و ظرفیت صنعت بازیافت باید از سال ۲۰۲۶ به بعد به شکل قابل توجهی توسعه پیدا کند.

پس صنعت خودرو با یک معادله جدید مواجه شده است. اگر امروز میلیون‌ها خودرو برقی تولید کنیم، چند سال دیگر میلیون‌ها باتری و مجموعه‌ای از مواد مختلف باید دوباره وارد چرخه اقتصادی شوند. اگر این کار درست انجام شود، بخشی از مواد مورد نیاز برای ساخت خودرو‌های جدید از خودرو‌های قدیمی تأمین خواهد شد. اگر درست انجام نشود، صنعت مجبور خواهد بود برای تأمین مواد اولیه بیشتر به استخراج منابع جدید وابسته شود.

این مسئله از نظر ژئوپلیتیکی هم اهمیت دارد. وابستگی به مواد معدنی استراتژیک یکی از نقاط حساس زنجیره تأمین خودرو‌های برقی است. هر کشوری که بتواند بخشی از مواد مورد نیاز خود را از باتری‌ها و خودرو‌های پایان‌عمر بازیابی کند، وابستگی کمتری به واردات مواد خام خواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی نیز بازیافت را یکی از مسیر‌های مهم برای تقویت امنیت تأمین مواد معدنی حیاتی می‌داند.

در نتیجه، خودروی آینده ممکن است قبل از آنکه وارد خط تولید شود، شناسنامه‌ای برای پایان عمرش داشته باشد. مشخص باشد باتری آن چه ترکیبی دارد، کدام قطعات قابل تعویض‌اند، چگونه باید باز شود، چه موادی در آن به کار رفته و چه بخشی از خودرو می‌تواند دوباره وارد چرخه تولید شود. مفهوم «خودرو به‌عنوان محصول» آرام‌آرام جای خود را به «خودرو به‌عنوان یک چرخه» می‌دهد.

برای بازار ایران، این موضوع شاید هنوز کمی دور به نظر برسد، اما فاصله چندانی با آن نداریم. هرچه تعداد خودرو‌های برقی و هیبریدی در کشور بیشتر شود، موضوع باتری‌های فرسوده، تعمیر پک، ارزیابی سلامت باتری و بازیافت آنها هم جدی‌تر خواهد شد. اگر زیرساخت این بخش از بازار از ابتدا ساخته نشود، ممکن است چند سال دیگر به جای یک صنعت بازیافت سازمان‌یافته، با بازار غیررسمی قطعات و باتری‌های دست‌دوم مواجه شویم؛ بازاری که در آن تشخیص سلامت و ایمنی باتری برای مشتری بسیار دشوار خواهد بود.

از طرف دیگر، همین مسئله می‌تواند یک فرصت اقتصادی جدی ایجاد کند. مراکز تخصصی تست باتری، تعمیر پک، بازسازی ماژول‌ها، استخراج مواد اولیه و بازیافت خودرو می‌توانند به بخشی از زنجیره جدید خدمات خودرویی تبدیل شوند. یعنی همان‌طور که امروز تعمیرگاه، صافکاری، قطعه‌فروشی و مراکز اسقاط بخشی از اقتصاد خودرو را تشکیل می‌دهند، فردا مراکز تخصصی بازیافت و بازسازی باتری نیز می‌توانند بازار بزرگی داشته باشند.

حتی ممکن است مفهوم «اسقاط خودرو» هم تغییر کند. در گذشته اسقاط تقریباً یعنی خودرو دیگر ارزش استفاده ندارد و باید برای مواد اولیه خرد شود. اما در خودرو‌های جدید، ممکن است یک خودرو از جاده خارج شود ولی قطعات الکترونیکی، موتور الکتریکی، باتری، تجهیزات شارژ و حتی برخی قطعات بدنه آن همچنان ارزش استفاده داشته باشند؛ بنابراین اسقاط دیگر الزاماً پایان ارزش خودرو نیست؛ شروع مرحله دیگری از عمر آن است.

شاید عجیب‌ترین قسمت داستان همین باشد. صنعت خودرو سال‌ها تلاش کرد خودرو‌هایی بسازد که بیشتر دوام بیاورند، بهتر حرکت کنند، کمتر سوخت مصرف کنند و هوشمندتر شوند. حالا یک مأموریت جدید هم به این فهرست اضافه شده است؛ خودرو باید طوری ساخته شود که وقتی دیگر نمی‌تواند حرکت کند، هنوز ارزش داشته باشد.

این تغییر فقط یک مد زیست‌محیطی نیست. پشت آن پول، مواد اولیه، امنیت زنجیره تأمین و آینده صنعت خودرو قرار دارد. باتری‌ای که امروز داخل یک خودرو نصب می‌شود، شاید ۱۰ سال بعد ماده اولیه باتری دیگری باشد. پلاستیکی که امروز در سپر خودرو قرار دارد، شاید در نسل بعدی خودرو دوباره استفاده شود. آلومینیوم بدنه یک خودروی اسقاطی می‌تواند دوباره وارد خط تولید شود و قطعه‌ای کاملاً جدید بسازد.

خودروی آینده بنابراین شاید واقعاً روزی «دور ریخته نشود». فقط از یک مرحله زندگی به مرحله دیگری منتقل شود. یک روز روی چهار چرخ حرکت کند، چند سال بعد در بازار دست‌دوم فروخته شود، بعد باتری‌اش وارد یک سیستم ذخیره انرژی شود، قطعات سالمش روی خودرو‌های دیگر قرار بگیرند و مواد باقی‌مانده‌اش دوباره به کارخانه برگردند. این همان نقطه‌ای است که صنعت خودرو از یک صنعت خطی، یعنی تولید، مصرف و اسقاط، به یک صنعت چرخشی تبدیل می‌شود؛ و شاید این بار، انقلاب اصلی خودرو نه در موتور و باتری و حتی هوش مصنوعی، بلکه در چیزی اتفاق بیفتد که معمولاً کسی درباره‌اش حرف نمی‌زند؛ اینکه یک خودرو بعد از تمام شدن عمرش، هنوز چقدر می‌ارزد.