دستگیری عامل مرگ مغزی نیلوفر مجاور

متهم پرونده مرگ مغزی نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل شهرستان اشنویه، پیش از آنکه بتواند از کشور خارج شود، به دستور مقام قضایی و با تلاش پلیس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک؛ برادر نیلوفر مجاور از بازداشت قاتل خواهرش (نیلوفر مجاور) توسط پلیس خبر داد و گفت: جزئیات بیشتری درباره قتل نیلوفر به‌زودی اعلام خواهد شد.

پرونده مرگ تلخ نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، وارد مرحله تازه‌ای شد.

رکنا روز گذشته در گزارشی به روایت خانواده نیلوفر از این حادثه پرداخت؛ روایتی که بر اساس اظهارات مادر و بستگان نزدیک این دختر جوان، از آشنایی او با فردی و انتقال وی به محلی در اطراف پیرانشهر آغاز شده بود و در ادامه با انتقال نیلوفر در وضعیت وخیم جسمانی به بیمارستان و اعلام مرگ مغزی او پایان یافت.

خانواده نیلوفر مدعی شده بودند که این دختر جوان در مدت حضور در پیش خواستگارش مورد آزار و صدمات شدید جسمانی قرار گرفته و ادعا‌هایی درباره شکنجه و تعرض نیز مطرح کرده بودند؛ ادعا‌هایی که تا پیش از تکمیل تحقیقات رسمی، از سوی مراجع قضایی به‌عنوان واقعیت قطعی پرونده اعلام نشده بود.

پس از اعلام مرگ مغزی نیلوفر، خانواده او در تصمیمی تلخ رضایت خود را برای اهدای اعضای قابل اهدای بدنش اعلام کردند؛ تصمیمی که مادر نیلوفر آن را راهی برای زنده ماندن بخشی از وجود دخترش عنوان کرده بود.

دستگیری متهم هنگام خروج از کشور

اکنون و در ادامه تحقیقات، دکتر هاتفی، دادستان عمومی و انقلاب پیرانشهر، اعلام کرده است متهم پرونده هنگام خروج از کشور توسط کارآگاهان پلیس شناسایی و دستگیر شده است.

این عملیات با همکاری دادستانی‌های اشنویه، بانه و پیرانشهر و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان‌های آذربایجان غربی و کردستان انجام شده است.

دادستان پیرانشهر با تأکید بر حساسیت این پرونده گفته است: «امنیت جانی و روانی مردم خط قرمز ماست» و با متهم این پرونده در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرده است برخورد با متهم این پرونده عبرت‌آمیز خواهد بود.

تأیید خبر از سوی برادر نیلوفر

برادر نیلوفر مجاور نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار رکنا، دستگیری متهم را تأیید کرد و گفت: این فرد توسط پلیس شناسایی و بازداشت شده است.

او تأکید کرد خانواده نیلوفر در انتظار روشن شدن کامل ابعاد این حادثه و مشخص شدن حقیقت هستند.

با دستگیری متهم، تحقیقات پلیس و دستگاه قضایی برای روشن شدن نحوه دقیق وقوع حادثه، علت جراحات و بررسی ادعا‌های مطرح‌شده از سوی خانواده وارد مرحله تازه‌ای شده است.

منبع: رکنا