پاسخ تند یک روزنامه به مخالفان تفاهمنامه!
منتقدین تفاهمنامه در پاسخ به این سوال که باید چه میکردیم که نکردیم و برای آینده چه راهحلی دارند؟ فقط میگویند باید «مقاومت کنیم». باید گفت اینکه سیاست اساسی جمهوری اسلامی در تمام دوران خودش بوده و ما معتقدین به انقلاب هم همیشه بر آن اصرار داشته و داریم.
به گزارش تابناک؛ آنچه باید به ما پاسخ داده شود، مصداقی عملیاتی و اجرایی مبتنی بر واقعیت میدانی است. اما در مقابل این جماعت اصحاب ناراهحل سخنان کلی و بدون مصداق بیان میکنند که در عمل نه تجربه شده و نه تجربه شدنی است.
این دوستان باید پاسخ دهند که مقاومت کنیم دقیقا یعنی چه؟ مصداقا در این لحظه چه میشود؟ یعنی بیوقفه موشک بزنیم؟ خب بعد از موشک زدن و روزها، هفتهها، ماهها یا سالها جنگیدن، در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در انتها باید برای پایان جنگ مذاکرهای بشود یا باید به قول آقای قاسمیان تا فتح واشنگتن پیش برویم؟
برای متوقف کردن دشمن صهیونی روی زمین جنوب لبنان، باید چه کرد؟ آیا واقعا با موشک زدن میتوان موازنه لازم را ایجاد کرد؟ واقعیت این است که همان فرماندهان نظامی که موازنه ضاحیه را در عملیات نصر ۱ تثبیت کردند و به رژیم حمله کردند، معتقد بودند که چنین موازنهای برای جنوب ممکن نیست. والا همان طور که در ۱۷ خرداد، فرماندهان ایرانی و لبنانی شجاعانه جنگیدند و در عرصه سیاسی نیز کسی مخالف دفاع از لبنان نبود، بازهم اراده لازم وجود داشت.
وقتی هیچ طرحی جز شعار ندارید
کاری نداریم به توهین و بیادبی آن مشاور مقام سیاسی خطاب به این فرماندهان نظامی و سیاسی که به آن ها توصیه میکند «جرئت داشته باشید».
پس این اصحاب ناراهحل باید چیزی بیش از آنکه انجام شده و پیگیری شده را ارائه دهند؛ چراکه مقاومت کنیم، یک راهبرد کلان است و این دوستان باید راهحل دقیق، مصداقی، واقعبینانه و دارای احتمال بالای موفقیت (از لحاظ مادی یا معنوی آن) را بیان کنند.
جمهوری اسلامی که در این شش ماهه نشان داده، با تمام توانش میجنگد. این مسئولان و فرماندهان نظامی، در عمل «مقاومت کنیم» را نشان دادهاند. الان هم بیش از پنجاه روز است نه تفاهمی وجود دارد و نه آتشبسی، پس فضا برای پیشنهاد آن ها آماده است؛ فقط پیشنهاد واقعی و نه پیشنهاد کلی و بیمعنی.
این مشکل اصحاب ناراهحل است که از دور میگویند لنگش کن درحالی که جمهوری اسلامی همین حالا زیردوخم دشمن را گرفته است. راه بیشتر پیشنهاد دهید یا غر نزنید. در پایان هم باید تذکر حفظ انسجام اجتماعی را به این دوستان بدهیم. بهتر است به جای مقصرنمایی و انواع حملات به مسئولان داخلی، برای آینده پیشنهاد کارآمد و واقعی بدهند و دستور واضح رهبر معظم انقلاب در حفظ انسجام را رعایت کنند.
منبع: روزنامه خراسان