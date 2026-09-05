انفجار قیمت در بازار سوخت آمریکا

با تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا و تداوم جنگ اوکراین، زنجیره عرضه جهانی انرژی دچار اختلال شده به گونه ای که در پی این تنش‌ها، قیمت گازوئیل در آمریکا به ۵.۸۵ دلار رسید. با توجه به روند کاهشی ذخایر استراتژیک، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این روند صعودی با شدت بیشتری ادامه یابد.

به گزارش تابناک؛ متوسط قیمت گازوئیل در ایالات متحده در بحبوحه افزایش اختلالات در عرضه جهانی ناشی از ازسرگیری درگیری‌ها در غرب آسیا و جنگ روسیه در اوکراین به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است.



بر اساس داده‌های «انجمن اتومبیل آمریکا»، قیمت هر گالن گازوئیل در این کشور اکنون به‌طور متوسط ۵.۸۵ دلار است.

قیمت گازوئیل ممکن است با توجه به کاهش شدید ذخایر، باز هم افزایش یابد؛ به‌ویژه در شرایطی که ایالت‌های کشاورزی در بخش‌های مختلف آمریکا وارد فصل برداشت و کاشت محصولات می‌شوند و تقاضا برای این سوخت افزایش می‌یابد.

در بازار جهانی نفت نیز معاملات آتی نفت برنت با ۷۶ سنت، معادل ۰.۸ درصد افزایش، در قیمت ۹۲ دلار و ۶۸ سنت به ازای هر بشکه بسته شد.

معاملات آتی نفت خام «وست تگزاس اینترمدیت» آمریکا نیز با ۱۸ سنت یا ۰.۲۰ درصد افزایش، در سطح ۹۱ دلار و ۴۸ سنت به ازای هر بشکه به پایان رسید.

در مجموع طی هفته، قیمت نفت برنت ۷.۶ درصد افزایش یافت و نفت خام آمریکا نیز نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد؛ افزایشی که در شرایط ادامه اختلال در مسیرهای عرضه انرژی در غرب آسیا بر اثر جنگ رخ داده است.

منبع: ایسنا