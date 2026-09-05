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کوچ اجباری مردم از بازار نو به سمساری‌ها!

با افزایش قیمت دو برابری قیمت لوازم خانگی، کالاهای کارکرده به صورت گسترده ای راهی بازار شده است؛ بحرانی که رکود تورمی را به اوج رسانده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۰۵
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1204 بازدید
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۵
سمساری

با جهش دو برابری قیمت‌ها،  خریداران به جای کالای نو، به سمت بازار پرریسکِ لوازم دست‌دوم هجوم آورده‌اند تا از جیب خالی‌شان محافظت کنند.

به گزارش تابناک؛ تورم لوازم خانگی با عبور از مرز تورم عمومی، بازار را به سمت رکود تورمی سوق داده است. جهش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در سال اخیر، خریداران را ناچار به روی آوردن به بازار کالاهای کارکرده کرده؛ مسیری پرریسک که تنها به دلیل قیمت پایین‌تر، مشتری را در شرایط فعلی اقتصاد جذب می‌کند.

طی یک سال گذشته روند فروش لوازم خانگی دستِ دوم در ایران حداقل ۴۰ درصد بیشتر شده و حتی برخی پیله‌وران بازارچه‌های مرزی را به فکر خرید و واردات اقلام دستِ دوم از کشورهای اطراف انداخته است.

کافیست سفری به بازارچه‌های مرزی بانه، سقز، آستارا، سِرو، ریمدان، اینچه برون ، دوغارون و اروند کنار داشته باشید تا به وضوح افزایش تعداد فروشگاه‌های عرضه محصولات استوک و دست دوم کشورهای اطراف را مشاهده کنید.

از سوی دیگر افزایش قابل ملاحظه قیمت قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی به یکی از مشکلات مردم برای تعمیر یخچال، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، تلویزیون و سایر لوازم ضروری خانه تبدیل شده که به بتدریج سطح برخورداری جامعه از اقلام رفاهی در منزل را کمتر خواهد کرد.

گزارش‌های دریافتی از مراکز تعمیر و خدمات پشتیبانی لوازم خانگی معتبر نشان می دهد اگرچه تقاضای مردم برای تعمیر لوازم خانگی بیشتر شده ولی شمارافرادی که با اطلاع از هزینه تأمین قطعات یدکی و تعمیر کالای خود، منصرف می‌شوند و تعمیرات را به تعویق می‌اندازند کاملا صعودی است.

طی ۵ ماهه گذشته بالغ بر ۳۵ درصد تقاضای خرید خدمات پشتیبانی در بازار لوازم خانگی کاهش داشته که علت اصلی آن تورم شدید قطعات یدکی است.

 در این میان نکته نگران کننده ورود قطعات یدکی ارزان قیمت و فاقد کیفیت به بازار خدمات و پشتیبانی است که هم هزینه تعمیر اقلام مشتریان را چند برابر کرده، هم میزان مصرف انرژی الکتریکی در کشور را بالا برده و هم کاهش اعتماد مردم به تعمیر لوازم خانگی را در پی داشته است. همین بی‌اعتمادی به تعمیرات مردم را به خرید کالای جایگزین از بازار دستِ دوم ترغیب می کند.

جهش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز در این بازه زمانی یکساله، به  سرعت در حال تغییر سبک زندگی مردم کشور و کوچک‌تر شدن سهم خانوار از مصرف کالاهای بادوام است.
به نظر می‌رسد برای حفظ سطح رفاه عمومی و برخورداری عامه افراد از حداقل تجهیزات خانگی مناسب، باید در روند تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات یدکی مرغوب تجدید نظر کرد.

 

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اقتصاد ایران لوازم خانگی دست دوم سمساری قدرت خرید خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
4
پاسخ
........ آنچه البته به جایی نرسد فریاد است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
0
پاسخ
شما چرا این حرف ها رو می زنید
شما که خودتون مثل صدا و سیما مدام می گید اینجا سوییسه اینجا مهد آسایش و آرامشه و رفاهه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
0
پاسخ
خوبه. وزارت صنایع یا بازرگانی میتونه از این به بعد ورود کالاهای کارکرده رو از کشورهای دیگه آزاد کنه تا تاجران بتونن وارد کنند و مردم هم بخرند.
خدا رو شکر!
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
0
پاسخ
نگو سمساری بگو کلاهبرداری از اضطرار مردم سو استفاده میکنن
ناشناس
|
Malaysia
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
0
0
پاسخ
این سختی ها هزینه مبارزه است انقلابی بودن و انقلابی ماندن و مبارزه با نظام سلطه و امپریالیسم هیچ کسی نگفه آسان است بله این سختی ها وجود دارد ولی مردم پای کار نظام و انقلاب هستند هیچ راهی جز ادامه راه و مبارزه وجود ندارد اگر نه باید تسلیم بشویم و سروری امریکا را قبول کنیم و از ارزشهای والای انقلاب دست بکشیم
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