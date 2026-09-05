پیام غیرمنتظره بقایی به مردم آمریکا

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در پیامی هشدار آمیز خطاب به مردم آمریکا نوشته است که چرا باید فرزندان‌تان در ازای پاک شدن بدهی بانکی، برای منافع اسرائیل قربانی شوند؟

به گزارش تابناک؛ بقایی سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مقاله یکی از رسانه‌های اسرائیلی که در آن پیشنهاد شده از دانشجویان بدهکار بانکی برای سربازگیری جهت جنگ علیه ایران استفاده شود، نوشت: آمریکایی‌ها، لطفا فقط یک سؤال از خودتان بپرسید: چرا باید به پسران و دختران شما وعدۀ بخشودگی بدهی بانکی داده شود تا در ازای آن در جنگی بجنگند و کشته شوند که اسرائیل خواهان تداوم و گسترش آن است؟

اورشلیم پست آشکارا دقیقاً درباره همین ابتکار بحث کرده است: استفاده از بدهی وام‌های دانشجویی و کارت‌های اعتباری جهت سربازگیری از بین آمریکایی‌های بدهکار برای اعزام آنها به جبهه جنگ با ایران و این، یعنی جنگ دیگران با استفاده ابزاری از جان و مالیات شما!

وی افزود: اجازه ندهید شما را به پیاده‌نظام جبهه جنگ و پرداخت‌کننده صورت‌حساب هزینه‌های آن تبدیل کنند؛ همان جنگی که هرگز انتخاب شما نبوده است همچنین اجازه ندهید فرزندان شما را به مزدوران جنگ غیرقانونی‌شان تبدیل کنند.

