لوبیاپلو را به این روش متفاوت با مرغ درست کنید
به گزارش تابناک، لوبیاپلو شوشتری با ترکیب لوبیا چشمبلبلی، شوید و مرغ زعفرانی، یکی از غذاهای خوشعطر و متفاوتی است که میتواند جایگزین جذابی برای لوبیاپلوی معمولی باشد.
مواد لازم برای ۴ نفر:
- برنج: ۳ پیمانه
- لوبیا چشمبلبلی: ۱ پیمانه
- سینه مرغ: ۱ عدد
- شوید خشک: نصف تا یک پیمانه
- پیاز: ۱ عدد
- زعفران دمکرده: به میزان لازم
- زردچوبه، فلفل سیاه و نمک: به میزان لازم
- ادویههای دلخواه: به میزان لازم
طرز تهیه:
ابتدا لوبیا چشمبلبلی را به خوبی خیس کنید و سپس بپزید تا هم نفخ آن کمتر شود و هم هنگام دم کشیدن له نشود.
برای خوشرنگتر و خوشعطر شدن غذا، شوید خشک را پیش از اضافه کردن به برنج، با کمی روغن، زردچوبه و فلفل تفت دهید. شوید را نباید با حرارت زیاد یا برای مدت طولانی تفت داد، چون ممکن است تلخ شود.
مرغ را نیز همراه با پیاز و ادویه بپزید و در پایان مقداری زعفران دمکرده به آن اضافه کنید.
برنج را آبکش کرده و سپس برنج، لوبیا چشمبلبلی و شوید را به صورت لایهلایه داخل قابلمه بریزید و اجازه دهید پلو دم بکشد. در نهایت آن را همراه با مرغ زعفرانی سرو کنید.