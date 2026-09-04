ادعای ترامپ درباره احتمال حمله به «کوه کلنگ گزلا»

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ روز جمعه به وقت محلی در در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در توجیه حملات تجاوزکارانه خود به ایران مدعی شد: «ما کار بسیار بزرگی انجام می دهیم و مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ممکن است به زودی تاسیسات هسته‌ای «کوه کلنگ گزلا» در ایران را هدف قرار دهیم.»

یک خبرنگار پرسید، اگر درگیری با ایران نامش جنگ نیست، پس دقیقا چیست؟

ترامپ در پاسخ گفت: خیلی‌ها به آن جنگ نمی‌گویند. من به آن می‌گویم یک «درگیری نظامی»؛ چون برای ما موضوع کوچکی است! ما در مقابل ایران فقط ۱۸ کشته داشته‌ایم.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: ما کنترل ونزوئلا را به دست گرفتیم و در واقع کنترل ایران را هم به دست گرفته‌ایم. اکنون چند روز است که هیچ شلیک و درگیری رخ نداده است.

ترامپ در ادامه توهمات خود گفت: تنگهٔ هرمز اکنون پذیرای کشتی‌های زیادی است؛ کشتی‌های زیادی از آنجا عبور می‌کنند و نفت زیادی دارد از تنگه خارج می‌شود!

رئیس جمهوری جنگ افروز آمریکا مدعی شد: «جایگزین‌های زیادی برای تنگه هرمز در حال ایجاد شدن است.»

وی در ادامه ادعای خود افزود: «محموله‌های نفتی با تانکر از طریق سوریه جریان دارد و جایگزین‌هایی برای تنگه هرمز در اختیار داریم و به‌دلیل خطوط انتقال نفت و مسیر جاده‌ای از طریق سوریه که هم‌اکنون در حال احداث است، تنگه هرمز دیگر آن چیزی نیست که قبلا بود.»

این در حالی است که ترامپ تا پیش از این مدعی بود کنترل تنگهٔ هرمز در اختیار آمریکاست.