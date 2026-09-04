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شلیک موشک ضدکشتی قاسم بصیر برای اولین بار در جنگ

برای اولین بار در طول جنگ ایران موشک بالستیک ضدکشتی قاسم بصیر را پرتاب کرده است!
کد خبر: ۱۳۹۲۸۸۶
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شلیک موشک

به گزارش تابناک، رسانه هرمز نامه در توییتر اعلام کرد: برای اولین بار در طول جنگ ایران موشک بالستیک ضدکشتی قاسم بصیر را پرتاب کرده است!

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