وقوع انفجارهای شدید در شمال اردن
منابع خبری از موج انفجارهای جدید در آسمان پایگاه آمریکایی الازرق اردن خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۸۰| |
1987 بازدید
به گزارش تابناک، این منابع خبری اعلام کردند: جمعه شب چند موج انفجار در این نقطه در اردن ثبت شده است.
کانال ۱۲ عبری نیز تأیید کرد انفجارهای شدید پس از حملات موشکی رخ داده است.
گفته شده موشکهای رهگیر اردن در شمال این کشور فعال شدند.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
حمله موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب/ بروزرسانی می شود