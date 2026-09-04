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ماجرای مشاهده دود در آسمان مرکز تهران

آتش‌سوزی در ۲ کارگاه بافندگی در کوچه برلن تهران، موجب انتشار دود در آسمان مرکز پایتخت شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۶
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دود

به گزارش تابناک، ساعاتی پیش دود غلیظ در آسمان تهران مشاهده شد.

سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در این باره گفت: دود مشاهده شده در آسمان مرکز پایتخت مربوط به حریق دو کارگاه بافندگی در کوچه برلن است.

وی افزود: آتش‌نشانان در محل حضور دارند و در حال اطفای حریق هستند.

ملکی درباره وضعیت حادثه گفت: تاکنون مصدومی در این حادثه گزارش نشده است.

عملیات آتش‌نشانان برای اطفای کامل حریق و بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد.

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آتش نشانی تهران دود آتش سوزی کارگاه کوچه برلن مهار آتش
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