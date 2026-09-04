ماجرای مشاهده دود در آسمان مرکز تهران
آتشسوزی در ۲ کارگاه بافندگی در کوچه برلن تهران، موجب انتشار دود در آسمان مرکز پایتخت شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۶| |
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به گزارش تابناک، ساعاتی پیش دود غلیظ در آسمان تهران مشاهده شد.
سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در این باره گفت: دود مشاهده شده در آسمان مرکز پایتخت مربوط به حریق دو کارگاه بافندگی در کوچه برلن است.
وی افزود: آتشنشانان در محل حضور دارند و در حال اطفای حریق هستند.
ملکی درباره وضعیت حادثه گفت: تاکنون مصدومی در این حادثه گزارش نشده است.
عملیات آتشنشانان برای اطفای کامل حریق و بررسی ابعاد حادثه ادامه دارد.
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