حمله موشکی ایران به پایگاههای آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب
منابع خبری از حمله موشکی ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در خاک اردن خبر میدهند. در این حمله که با شلیک سه فروند موشک بالستیک ضدکشتی انجام شده، انفجارهای مهیبی در مناطق مختلف شنیده شده است و منابع محلی از اصابت آنها به اهداف و خسارت خبر میدهند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۳| |
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به گزارش تابناک، منابع خبری از حملات موشکی گسترده علیه پایگاههای آمریکا مستقر در خاک اردن حکایت دارند. بر اساس این گزارشها، در پی این حملات، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف این کشور به گوش رسیده است.
طبق اعلام منابع مطلع، سه فروند موشک بالستیک ضدکشتی از سوی ایران به سمت این پایگاهها شلیک شده که هدف از آن، پاسخ به اقدامات نظامی اخیر آمریکا در منطقه عنوان شده است.
در حالی که منابع رسمی اردنی با انتشار بیانیهای ادعا کردهاند که سامانههای پدافندی این کشور موفق به رهگیری و منهدم کردن موشکها شدهاند،منابع محلی و شاهدان عینی از اصابت موشکها به پایگاههای آمریکایی خبر میدهند.
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گزارش خطا
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
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انتشار یافته: ۱۷
باید کارخونه های عظیم و مجهز موشک سازی و پهپادسازی راه بندازیم طوری که بتونیم جنگ رو برای سالها ادامه بدیم. اگر چنین کاری کردیم و نشون دادیم که قادر به پرتاب موشک و پهپاد در حجم بالا هستیم مطمئن باشید حساب کار دست آمریکا میاد و به 1 ماه نکشیده جنگ تمام میشه
ولی اگر ضعف نشون بدیم آمریکا تا 10 سال دیگه ولکن نیست
ولی اگر ضعف نشون بدیم آمریکا تا 10 سال دیگه ولکن نیست
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ناشناس| |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
با کدوم پول؟
جنگ افروزی فقط به ضرر ماست
فرزاد| |
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
ایران عزیز هرچی پهپاد داری بزن به پایگاه هاشون که دیگه وقت نیست اونا دارن سامانه لئونیداس رو توسعه میدن که پهپاد ها رو با هزینه کمتر از چند دلار و فقط یک پالس الکترومغناطیسی منهدم سازد
یعنی چی ضد کشنی به اردن شلیک شده ضد کشتی باید به ناو شلیک بشه
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یک ایرانی| |
۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
ناشناس| |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
حملات پیشدستانه بسیار بهتره
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
انشاالله که خدا کمک سپاهیان ما بکند و هر تیری که میزنند بیشترین خسارت را به آنها وارد کند به حق محمد و آل محمد
تا جان در بدن داریم انتقام خون رهبر عزیزمان و از این سگ پیر نجس میگیریم
تا اسرائیل هست، هیچ کجای این دنیا مردمان رنگ آرامش را نخواهند دید. سلاح ها ساخته میشوند و باید فروخته شوند اما زمانی فروخته می شود که هرج و مرجی باشد، جنگی باشد، نا امنی و تنشی باشد، گروهک های تروریستی باشد.