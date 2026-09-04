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حمله موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن/ اصابت سه موشک بالستیک ضدکشتی و انفجارهای مهیب

منابع خبری از حمله موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک اردن خبر می‌دهند. در این حمله که با شلیک سه فروند موشک بالستیک ضدکشتی انجام شده، انفجارهای مهیبی در مناطق مختلف شنیده شده است و منابع محلی از اصابت آنها به اهداف و خسارت خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۷۳
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34399 بازدید
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۱۷
اصابت موشک
 
 
به گزارش تابناک، منابع خبری از حملات موشکی گسترده علیه پایگاه‌های آمریکا مستقر در خاک اردن حکایت دارند. بر اساس این گزارش‌ها، در پی این حملات، صدای چندین انفجار مهیب در مناطق مختلف این کشور به گوش رسیده است.
 
طبق اعلام منابع مطلع، سه فروند موشک بالستیک ضدکشتی از سوی ایران به سمت این پایگاه‌ها شلیک شده که هدف از آن، پاسخ به اقدامات نظامی اخیر آمریکا در منطقه عنوان شده است.
 
در حالی که منابع رسمی اردنی با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرده‌اند که سامانه‌های پدافندی این کشور موفق به رهگیری و منهدم کردن موشک‌ها شده‌اند،منابع محلی و شاهدان عینی از اصابت موشک‌ها به پایگاه‌های آمریکایی خبر می‌دهند. 
 
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تعداد بازدید : 7138
کد ویدیو
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فوری/ اصابت موشک‌های بالستیک به پایگاه آمریکا در اردن

سه موشک بالستیک ضدکشتی از ایران شلیک شده است.

 
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برچسب ها
ایران حمله موشکی موشک بالستیک اردن آمریکا پایگاه های آمریکایی
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شلیک سه موشک بالستیک ضد کشتی از ایران + عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
42
85
پاسخ
محاسبات ترامپ قمار باز
و
بنست همجنس باز را به هم بریزید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
41
78
پاسخ
هرچی کشتی با پرچم آمریکا هست
هدف مشروع است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
60
68
پاسخ
باید کارخونه های عظیم و مجهز موشک سازی و پهپادسازی راه بندازیم طوری که بتونیم جنگ رو برای سالها ادامه بدیم. اگر چنین کاری کردیم و نشون دادیم که قادر به پرتاب موشک و پهپاد در حجم بالا هستیم مطمئن باشید حساب کار دست آمریکا میاد و به 1 ماه نکشیده جنگ تمام میشه

ولی اگر ضعف نشون بدیم آمریکا تا 10 سال دیگه ولکن نیست
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
شما مثل اینکه صدات از جای گرم میاد بیرون
با کدوم پول؟
جنگ افروزی فقط به ضرر ماست
فرزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
عجب مشاوره ای دادی .چرا به فکر مسئولین نرسیده بود؟ خب مرد مومن داره تاسیسات ما رو در 100 متری درون زمین میزنه.چی میگی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
34
50
پاسخ
ایران عزیز هرچی پهپاد داری بزن به پایگاه هاشون که دیگه وقت نیست اونا دارن سامانه لئونیداس رو توسعه میدن که پهپاد ها رو با هزینه کمتر از چند دلار و فقط یک پالس الکترومغناطیسی منهدم سازد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
11
53
پاسخ
یعنی چی ضد کشنی به اردن شلیک شده ضد کشتی باید به ناو شلیک بشه
پاسخ ها
یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
احتمالا در خلیج عقبه و در بندر روی کشتیهای حامل سلاح برای تجهیز پایگاههاشون فرود امده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
احتمالا نوعی هشدار و سیگنال برای ناوهای بزرگ هواپیمابر به عنوان اهداف بعدی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
28
67
پاسخ
حملات پیش‌دستانه بسیار بهتره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
امیدوارم از اون نوع پیش دستانه بزنیم که کلا آمریکا دمش رو بزاره رو کولش و بره و از این وضعیت برزخی جنگ و صح در بیاییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
34
69
پاسخ
انشاالله که خدا کمک سپاهیان ما بکند و هر تیری که میزنند بیشترین خسارت را به آنها وارد کند به حق محمد و آل محمد
امیرحسین قانع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
42
58
پاسخ
تا جان در بدن داریم انتقام خون رهبر عزیزمان و از این سگ پیر نجس میگیریم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
29
59
پاسخ
تا اسرائیل هست، هیچ کجای این دنیا مردمان رنگ آرامش را نخواهند دید. سلاح ها ساخته میشوند و باید فروخته شوند اما زمانی فروخته می شود که هرج و مرجی باشد، جنگی باشد، نا امنی و تنشی باشد، گروهک های تروریستی باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
2
10
پاسخ
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