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حمله روسیه به یک مقر امنیتی در اوکراین / واکنش زلنسکی

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جمعه ادعا کرد که روسیه با یک حمله پهپادی دفتر ریاست سرویس امنیتی این کشور در کی‌یف را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۶۵
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جنگ اوکراین

به گزارش تابناک، زلنسکی در پیامی در ایکس نوشت: با اولکساندر پوکلاد رئیس سرویس امنیتی اوکراین صحبت کردم. متاسفانه، یک پهپاد روسی به ساختمان مرکزی سرویس امنیتی اوکراین در خیابان ولدیمیرسکا در کی‌یف روبروی کلیسای جامع سنت سوفیا برخورد کرد.

رئیس جمهور اوکراین افزود: تمام نیروهای امدادی در محل حضور دارند. به همه آسیب دیدگان کمک‌های لازم ارائه خواهد شد. پهپاد مستقیما به سمت دفتر رئیس سرویس امنیتی در آن ساختمان هدف قرار گرفته بود.

زلنسکی نوشت: به پوکلاد دستور دادم تا به محض آماده شدن همه چیز، پاسخی مناسب و ملموس و در صورت امکان، مشابه این حمله، به روس‌ها بدهد. ارتش ما از این پاسخ حمایت خواهد کرد.

روسیه و اوکراین چندین ماه است که حملات دوربرد خود را افزایش داده‌اند و به طور فزاینده‌ای زیرساخت‌های غیرنظامی مانند انبارهای لجستیک و تاسیسات نفتی و بندری را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه، تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است.

رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.

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اوکراین زلسنکی جنگ اوکراین روسیه حمله پهپادی
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