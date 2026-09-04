اطلاع رسانی درباره بنزین فقط از این دو مرجع معتبر است
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اطلاع رسانی درباره بنزین فقط از سوی سخنگوی دولت و رئیس پالایش و پخش انجام میشود و هر صحبتی غیر از این دو مرجع، دقیق نیست.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۶۳| |
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به گزارش تابناک، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی گفت و گویی ویدیویی اظهار داشت: سخنگوی واحد در مورد سوخت و بنزین داریم و قرار شد خانم مهاجرانی سیاست دولت را بیان کند و اگر در زمینه بنزین یا گازوئیل تصمیمی گرفته شد، بخش فنی آن را هم رئیس پالایش و پخش کشور، آقای عظیمیفر، صحبت کند.
به گفته او هر صحبتی غیر از این دو مرجع بیان شود، صحبت دقیقی نیست. فقط این دو نفر از طرف دولت صحبت میکنند.
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