اطلاع رسانی درباره بنزین فقط از این دو مرجع معتبر است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اطلاع رسانی درباره بنزین فقط از سوی سخنگوی دولت و رئیس پالایش و پخش انجام می‌شود و هر صحبتی غیر از این دو مرجع، دقیق نیست.

به گزارش تابناک، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی گفت و گویی ویدیویی اظهار داشت: سخنگوی واحد در مورد سوخت و بنزین داریم و قرار شد خانم مهاجرانی سیاست دولت را بیان کند و اگر در زمینه بنزین یا گازوئیل تصمیمی گرفته شد، بخش فنی آن را هم رئیس پالایش و پخش کشور، آقای عظیمی‌فر، صحبت کند.

به گفته او هر صحبتی غیر از این دو مرجع بیان شود، صحبت دقیقی نیست. فقط این دو نفر از طرف دولت صحبت می‌کنند.