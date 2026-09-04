مشاور جولانی: اسرائیل و سوریه در حال مذاکره هستند

مشاور جولانی و فرمانده سابق «قسد» در اظهاراتی تأیید کرد که اسرائیل و سوریه در حال مذاکره هستند.

به گزارش تابناک به نقل از الحدث، «مظلوم عبدی» مشاور رئیس جمهور خودخوانده سوریه و فرمانده سابق نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) تأیید کرد که سوریه و رژیم اسرائیل با هم در حال مذاکره هستند.

بر اساس این گزارش و به گفته مظلوم عبدی، اسرائیل برای عقب نشینی از سوریه شروطی تعیین کرده است.

مشاور جولانی و فرمانده سابق قسد همچنین گفت: مهم این است که برای حل مشکلات، تنش بین سوریه و اسرائیل کاهش یابد.

این اظهارات مظلوم عبدی در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین ادعا درباره تحولات جبهه های نبرد در منطقه گفته است که ارتش اشغالگر به عملیات های خود در غزه، کرانه باختری و لبنان ادامه خواهد داد.