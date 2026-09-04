به گزارش تابناک به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کوبا همچنان تهدیدی عمیق و چندوجهی برای امنیت ملی آمریکا و ثبات نیمکره ما محسوب می‌شود. در حالی که مردم کوبا رنج می‌برند، خانواده کاسترو و نزدیکان آنها در وزارت کشور کوبا همچنان کنترل کامل خود بر اقتصاد جزیره را تداوم می‌بخشند و منابع را به نفع گروه کوچکی از نخبگان احتکار می‌کنند.»

مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اعمال تحریم علیه مسئولان سرکوب در کوبا و تهدیدها برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده، پنج نهاد و یک فرد را که فعالیت‌هایشان از خدمات مالی، فلزات و معادن و بخش‌های انرژی دولت هاوانا حمایت می‌کند و بخشی از شبکه‌هایی هستند که تهدیدات کوبا علیه امنیت ملی ایالات متحده را پیش می‌برند، تحریم می‌کنم.»

وی در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: «در میان کسانی که امروز تحریم شده‌اند، نوه رائول کاسترو، فیدل ارنستو کاسترو کالیس، بانک خارجی کوبا و چهار نهاد که از منابع طبیعی یا ذخایر انرژی کوبا به نفع دولت بهره‌برداری می‌کنند، دیده می‌شوند. این تحریم‌ها منعکس‌کننده چشم‌انداز تزلزل‌ناپذیر ترامپ برای کوبای آزاد است؛ کوبایی که در آن شبکه‌های مالی غیرقانونی و ساختارهای قدرت ریشه‌دار دوران کاسترو برچیده شوند و مردم کوبا، میراث‌دار آینده کشور هستند.»